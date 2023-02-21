https://ria.ru/20230221/kitay-1853574744.html

Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ

Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ

США должны первыми сделать шаги, чтобы механизмы контроля над вооружениями в отношениях с РФ вновь заработали, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:57

2023-02-21T23:57

2023-02-21T23:57

россия

китай

оон

договор снв-3

сша

в мире

чжан цзюнь

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ООН, 21 фев - РИА Новости. США должны первыми сделать шаги, чтобы механизмы контроля над вооружениями в отношениях с РФ вновь заработали, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Отвечая на вопрос, должна ли Россия вернуться к исполнению СНВ-3, он сказал: "США вышли первыми из этих инструментов, и они должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали". Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса".

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россия, китай, оон, договор снв-3, сша, в мире, чжан цзюнь