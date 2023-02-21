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Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ
Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ
США должны первыми сделать шаги, чтобы механизмы контроля над вооружениями в отношениях с РФ вновь заработали, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:57
2023-02-21T23:57
россия
китай
оон
договор снв-3
сша
в мире
чжан цзюнь
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ООН, 21 фев - РИА Новости. США должны первыми сделать шаги, чтобы механизмы контроля над вооружениями в отношениях с РФ вновь заработали, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Отвечая на вопрос, должна ли Россия вернуться к исполнению СНВ-3, он сказал: "США вышли первыми из этих инструментов, и они должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали". Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса".
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россия, китай, оон, договор снв-3, сша, в мире, чжан цзюнь
Россия, Китай, ООН, Договор СНВ-3, США, В мире, Чжан Цзюнь
23:57 21.02.2023
 
Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ

Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации механизмов контроля над вооружениями

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 21 фев - РИА Новости. США должны первыми сделать шаги, чтобы механизмы контроля над вооружениями в отношениях с РФ вновь заработали, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"СНВ-3 вместе с другими инструментами является важной частью глобальной архитектуры безопасности. Мы сожалеем, что соответствующие стороны предпринимают негативные шаги. Мы все еще полагаем, что по этому вопросу заинтересованные стороны должны продолжать вести переговоры друг с другом", - сказал Чжан Цзюнь.
Отвечая на вопрос, должна ли Россия вернуться к исполнению СНВ-3, он сказал: "США вышли первыми из этих инструментов, и они должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали".
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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РоссияКитайООНДоговор СНВ-3СШАВ миреЧжан Цзюнь
 
 
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