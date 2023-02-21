Рейтинг@Mail.ru
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/kitay-1853512212.html
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене
Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:40
2023-02-21T17:51
николай патрушев
ван и (политик)
китай
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853508167_0:142:3109:1891_1920x0_80_0_0_9ed293a733452cb161e0657475d1ed39.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853508167_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b25b91db7bbfbc07ca99d94f485a7fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, ван и (политик), китай, в мире, россия, украина
Николай Патрушев, Ван И (политик), Китай, В мире, Россия, Украина
17:40 21.02.2023 (обновлено: 17:51 21.02.2023)
 
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене

Патрушев заявил об особом значении российско-китайской координации на международной арене

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНиколай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник.
"В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
Флаг Китая в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:53
Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь по ситуации на Украине
 
Николай ПатрушевВан И (политик)КитайВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала