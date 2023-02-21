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Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене
Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:40
2023-02-21T17:40
2023-02-21T17:51
николай патрушев
ван и (политик)
китай
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
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николай патрушев, ван и (политик), китай, в мире, россия, украина
Николай Патрушев, Ван И (политик), Китай, В мире, Россия, Украина
17:40 21.02.2023 (обновлено: 17:51 21.02.2023)
Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене
Патрушев заявил об особом значении российско-китайской координации на международной арене