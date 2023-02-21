https://ria.ru/20230221/kitay-1853512212.html

Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене

Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене - РИА Новости, 21.02.2023

Патрушев оценил российско-китайскую координацию на международной арене

Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:40

2023-02-21T17:40

2023-02-21T17:51

николай патрушев

ван и (политик)

китай

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Особое значение приобретает углубление российско-китайской координации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html

китай

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николай патрушев, ван и (политик), китай, в мире, россия, украина