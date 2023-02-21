https://ria.ru/20230221/kitay-1853507383.html

Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными

Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными - РИА Новости, 21.02.2023

Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными

Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:24

2023-02-21T17:24

2023-02-21T18:33

россия

китай

николай патрушев

в мире

ван и (политик)

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре", - сообщил Патрушев.

https://ria.ru/20230221/stoltenberg-1853473959.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

россия, китай, николай патрушев, в мире, ван и (политик)