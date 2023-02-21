https://ria.ru/20230221/kitay-1853507383.html
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:24
2023-02-21T17:24
2023-02-21T18:33
россия
китай
николай патрушев
в мире
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре", - сообщил Патрушев.
https://ria.ru/20230221/stoltenberg-1853473959.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, николай патрушев, в мире, ван и (политик)
Россия, Китай, Николай Патрушев, В мире, Ван И (политик)
17:24 21.02.2023 (обновлено: 18:33 21.02.2023)
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
Секретарь Совбеза Патрушев: отношения России и Китая не подвержены внешней конъюнктуре