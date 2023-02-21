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Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными - РИА Новости, 21.02.2023
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Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:24
2023-02-21T18:33
россия
китай
николай патрушев
в мире
ван и (политик)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре", - сообщил Патрушев.
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россия, китай, николай патрушев, в мире, ван и (политик)
Россия, Китай, Николай Патрушев, В мире, Ван И (политик)
17:24 21.02.2023 (обновлено: 18:33 21.02.2023)
 
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными

Секретарь Совбеза Патрушев: отношения России и Китая не подвержены внешней конъюнктуре

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
"Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре", - сообщил Патрушев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 16:01
Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь
 
РоссияКитайНиколай ПатрушевВ миреВан И (политик)
 
 
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