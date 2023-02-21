11:08 21.02.2023 (обновлено: 11:22 21.02.2023)
МИД КНР оценил визит Байдена в Киев
МИД КНР: нужно создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на этом конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит в Киев президента США Джо Байдена.
"Все стороны, особенно крупные страны, должны придерживаться ответственной позиции, создать условия для примирения и продвижения переговоров, предпринимать больше усилий, способствующих политическому урегулированию, а не подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать визит президента США в столицу Украины.
В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.