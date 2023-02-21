https://ria.ru/20230221/kitay-1853351382.html

МИД КНР оценил визит Байдена в Киев

МИД КНР оценил визит Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023

МИД КНР оценил визит Байдена в Киев

Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:08

2023-02-21T11:08

2023-02-21T11:22

в мире

мид кнр

специальная военная операция на украине

джо байден

киев

сша

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на этом конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит в Киев президента США Джо Байдена."Все стороны, особенно крупные страны, должны придерживаться ответственной позиции, создать условия для примирения и продвижения переговоров, предпринимать больше усилий, способствующих политическому урегулированию, а не подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать визит президента США в столицу Украины.В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мид кнр, джо байден, киев, сша, украина