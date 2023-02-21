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МИД КНР оценил визит Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/kitay-1853351382.html
МИД КНР оценил визит Байдена в Киев
МИД КНР оценил визит Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
МИД КНР оценил визит Байдена в Киев
Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:08
2023-02-21T11:22
в мире
мид кнр
специальная военная операция на украине
джо байден
киев
сша
украина
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на этом конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит в Киев президента США Джо Байдена."Все стороны, особенно крупные страны, должны придерживаться ответственной позиции, создать условия для примирения и продвижения переговоров, предпринимать больше усилий, способствующих политическому урегулированию, а не подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать визит президента США в столицу Украины.В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
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в мире, мид кнр, джо байден, киев, сша, украина
В мире, МИД КНР, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Киев, США, Украина
11:08 21.02.2023 (обновлено: 11:22 21.02.2023)
 
МИД КНР оценил визит Байдена в Киев

МИД КНР: нужно создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на этом конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит в Киев президента США Джо Байдена.
"Все стороны, особенно крупные страны, должны придерживаться ответственной позиции, создать условия для примирения и продвижения переговоров, предпринимать больше усилий, способствующих политическому урегулированию, а не подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться случаем для извлечения выгоды", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать визит президента США в столицу Украины.
В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМИД КНРДжо БайденКиевСШАУкраина
 
 
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