https://ria.ru/20230221/kitay-1853314781.html

Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну

Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну - РИА Новости, 21.02.2023

Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну

Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T06:17

2023-02-21T06:17

2023-02-21T06:17

цинь ган

китай

пекин

в мире

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, заявил во вторник глава МИД КНР Цинь Ган. По его словам, Китай никогда не провоцировал конфликтов или войн, а также никогда не вторгался на территорию других стран. "Однако внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР", - подчеркнул глава МИД. Цинь Ган добавил, что "Китай решительно выступает против всех форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, против вмешательства во внутренние дела Китая любых внешних сил". Он указал, что Китай решительно защищает государственный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную беспристрастность и справедливость.

https://ria.ru/20230219/krizis-1852982587.html

китай

пекин

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цинь ган, китай, пекин, в мире