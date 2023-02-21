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Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну - РИА Новости, 21.02.2023
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Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну - РИА Новости, 21.02.2023
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну
Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:17
2023-02-21T06:17
цинь ган
китай
пекин
в мире
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, заявил во вторник глава МИД КНР Цинь Ган. По его словам, Китай никогда не провоцировал конфликтов или войн, а также никогда не вторгался на территорию других стран. "Однако внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР", - подчеркнул глава МИД. Цинь Ган добавил, что "Китай решительно выступает против всех форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, против вмешательства во внутренние дела Китая любых внешних сил". Он указал, что Китай решительно защищает государственный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную беспристрастность и справедливость.
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цинь ган, китай, пекин, в мире
Цинь Ган, Китай, Пекин, В мире
06:17 21.02.2023
 
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну

Глава МИД КНР Цинь Ган: внешнее давление и сдерживание Пекина постоянно усиливаются

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, заявил во вторник глава МИД КНР Цинь Ган.
"Развитие Китая неотделимо от безопасной международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не будет мировой безопасности", - заявил Цинь Ган, выступая по случаю публикации документа с изложением китайской инициативы глобальной безопасности.
По его словам, Китай никогда не провоцировал конфликтов или войн, а также никогда не вторгался на территорию других стран.
"Однако внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР", - подчеркнул глава МИД.
Цинь Ган добавил, что "Китай решительно выступает против всех форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, против вмешательства во внутренние дела Китая любых внешних сил".
Он указал, что Китай решительно защищает государственный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную беспристрастность и справедливость.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 16:06
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