https://ria.ru/20230221/kitay-1853314781.html
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну - РИА Новости, 21.02.2023
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну
Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:17
2023-02-21T06:17
2023-02-21T06:17
цинь ган
китай
пекин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_25c61925addb9b1f61ee7410531f3c11.jpg
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, заявил во вторник глава МИД КНР Цинь Ган. По его словам, Китай никогда не провоцировал конфликтов или войн, а также никогда не вторгался на территорию других стран. "Однако внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР", - подчеркнул глава МИД. Цинь Ган добавил, что "Китай решительно выступает против всех форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, против вмешательства во внутренние дела Китая любых внешних сил". Он указал, что Китай решительно защищает государственный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную беспристрастность и справедливость.
https://ria.ru/20230219/krizis-1852982587.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_136:0:1940:1353_1920x0_80_0_0_2fbe100ac88323f833e2648ef1142c3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цинь ган, китай, пекин, в мире
Цинь Ган, Китай, Пекин, В мире
Глава МИД Китая заявил о росте внешнего давления на страну
Глава МИД КНР Цинь Ган: внешнее давление и сдерживание Пекина постоянно усиливаются
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР, Пекин против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, заявил во вторник глава МИД КНР Цинь Ган.
"Развитие Китая неотделимо от безопасной международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не будет мировой безопасности", - заявил Цинь Ган, выступая по случаю публикации документа с изложением китайской инициативы глобальной безопасности.
По его словам, Китай никогда не провоцировал конфликтов или войн, а также никогда не вторгался на территорию других стран.
"Однако внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются и усугубляются с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР", - подчеркнул глава МИД.
Цинь Ган добавил, что "Китай решительно выступает против всех форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, против вмешательства во внутренние дела Китая любых внешних сил".
Он указал, что Китай решительно защищает государственный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную беспристрастность и справедливость.