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В Москве прошла звездная премьера фильма "Нюрнберг"

В Москве прошла звездная премьера фильма "Нюрнберг" - РИА Новости, 21.02.2023

В Москве прошла звездная премьера фильма "Нюрнберг"

В Москве прошла звездная премьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Зрители знают режиссера по лентам "Легенда №17", "Экипаж" и многим другим. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:03

2023-02-21T12:03

2023-02-21T12:03

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Москве прошла звездная премьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Зрители знают режиссера по лентам "Легенда №17", "Экипаж" и многим другим.Постановщик приступил к работе над сценарием в 2019 году. Он опирался на документальные исследования, а также на роман-хронику "На веки вечные" Александра Звягинцева – писатель и юрист посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. На съемки приезжал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, как историк-специалист по военной форме и наградам, оценил работу художника по костюмам Сергея Прилепы.Главные роли у Сергея Безрукова и Евгения Миронова. Первый воплотил образ главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Второй — полковника Мигачева. Это вымышленный персонаж, но важный для развития сюжета. А еще в фильме Лебедева эти артисты впервые появились на одной съемочной площадке. При подготовке к съемкам Евгений Миронов изучал архивы и пересматривал хронику. "Здесь важно, что именно советская сторона настояла на суде по всем правилам. Чтобы это был процесс, а не просто месть. И это заслуживает уважения", — рассказывал ранее артист.Впрочем, Лебедев хотел, чтобы лента была интересна не только историкам, но и широкой аудитории. В фильме, например, есть любовная линия – военный переводчик Волгин (Сергей Кемпо) и Лена (Любовь Аксенова).Премьеру посетили звезды и политики. В числе первых картину увидели Филипп Киркоров, Татьяна Михалкова, Лариса Долина, Олег Меньшиков, Аркадий Укупник, Владимир Хотиненко.Посмотреть фильм на больших экранах можно уже совсем скоро – 2 марта драма "Нюрнберг" выходит в прокат.

https://ria.ru/20230209/pravednik-1850781518.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , фильм, николай лебедев, александр звягинцев, сергей безруков, евгений миронов, аркадий укупник , владимир хотиненко