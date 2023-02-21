В Москве прошла звездная премьера фильма "Нюрнберг"
В Москве прошла звездная премьера фильма "Нюрнберг" с Мироновым и Безруковым
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Москве прошла звездная премьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Зрители знают режиссера по лентам "Легенда №17", "Экипаж" и многим другим.
Постановщик приступил к работе над сценарием в 2019 году. Он опирался на документальные исследования, а также на роман-хронику "На веки вечные" Александра Звягинцева – писатель и юрист посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин перед показом фильма "Нюрнберг"
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин перед показом фильма "Нюрнберг"
На съемки приезжал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, как историк-специалист по военной форме и наградам, оценил работу художника по костюмам Сергея Прилепы.
Главные роли у Сергея Безрукова и Евгения Миронова. Первый воплотил образ главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Второй — полковника Мигачева. Это вымышленный персонаж, но важный для развития сюжета. А еще в фильме Лебедева эти артисты впервые появились на одной съемочной площадке.
При подготовке к съемкам Евгений Миронов изучал архивы и пересматривал хронику. "Здесь важно, что именно советская сторона настояла на суде по всем правилам. Чтобы это был процесс, а не просто месть. И это заслуживает уважения", — рассказывал ранее артист.
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
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Кадр из фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
© Фото предоставлены Продюсерским Центром "Синема Продакшн"Кадры со съемок фильма "Нюрнберг"
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Кадры со съемок фильма "Нюрнберг"
© Фото предоставлены Продюсерским Центром "Синема Продакшн"
1 из 2
Кадр из фильма "Нюрнберг"
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
2 из 2
Кадры со съемок фильма "Нюрнберг"
© Фото предоставлены Продюсерским Центром "Синема Продакшн"
Впрочем, Лебедев хотел, чтобы лента была интересна не только историкам, но и широкой аудитории. В фильме, например, есть любовная линия – военный переводчик Волгин (Сергей Кемпо) и Лена (Любовь Аксенова).
Премьеру посетили звезды и политики. В числе первых картину увидели Филипп Киркоров, Татьяна Михалкова, Лариса Долина, Олег Меньшиков, Аркадий Укупник, Владимир Хотиненко.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг".
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Певец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова перед показом фильма "Нюрнберг".
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Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова перед показом фильма "Нюрнберг".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на показе фильма "Нюрнберг".
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Певица Лариса Долина на показе фильма "Нюрнберг".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков с супругой, актрисой Анастасией Черновой перед показом фильма "Нюрнберг".
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Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков с супругой, актрисой Анастасией Черновой перед показом фильма "Нюрнберг".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРежиссер Николай Лебедев (слева), певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской перед показом фильма "Нюрнберг".
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Режиссер Николай Лебедев (слева), певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской перед показом фильма "Нюрнберг".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева перед показом фильма "Нюрнберг".
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Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева перед показом фильма "Нюрнберг".
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Певец Филипп Киркоров на показе фильма "Нюрнберг".
2 из 6
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова перед показом фильма "Нюрнберг".
3 из 6
Певица Лариса Долина на показе фильма "Нюрнберг".
4 из 6
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков с супругой, актрисой Анастасией Черновой перед показом фильма "Нюрнберг".
5 из 6
Режиссер Николай Лебедев (слева), певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской перед показом фильма "Нюрнберг".
6 из 6
Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева перед показом фильма "Нюрнберг".
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