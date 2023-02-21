https://ria.ru/20230221/kherson-1853445430.html
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден - РИА Новости, 21.02.2023
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден
Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T14:29
2023-02-21T15:01
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что на сегодня более 150 тысяч херсонцев были эвакуированы и в развитии региона был перерыв. "Этот перерыв скоро закончится, мы возвратимся в Херсон и он снова станет путеводной звездой всего Причерноморья", - сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853164984.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, херсон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины
14:29 21.02.2023 (обновлено: 15:01 21.02.2023)
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден
Сальдо: Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем