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Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден - РИА Новости, 21.02.2023
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден
Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T15:01
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что на сегодня более 150 тысяч херсонцев были эвакуированы и в развитии региона был перерыв. "Этот перерыв скоро закончится, мы возвратимся в Херсон и он снова станет путеводной звездой всего Причерноморья", - сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853164984.html
херсон
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владимир сальдо, херсон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины
14:29 21.02.2023 (обновлено: 15:01 21.02.2023)
 
Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден

Сальдо: Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции
Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Я как руководитель гражданской администрации считаю, что Херсон уже в недалеком будущем, обозримом, снова будет освобожден и начнет развиваться так, как развивался до эвакуации", - рассказал Сальдо.
Он отметил, что на сегодня более 150 тысяч херсонцев были эвакуированы и в развитии региона был перерыв. "Этот перерыв скоро закончится, мы возвратимся в Херсон и он снова станет путеводной звездой всего Причерноморья", - сообщил Сальдо.
Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 14:29Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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