https://ria.ru/20230221/kherson-1853445430.html

Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден

Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден - РИА Новости, 21.02.2023

Сальдо заявил, что Херсон скоро будет освобожден

Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:29

2023-02-21T15:01

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсон

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что на сегодня более 150 тысяч херсонцев были эвакуированы и в развитии региона был перерыв. "Этот перерыв скоро закончится, мы возвратимся в Херсон и он снова станет путеводной звездой всего Причерноморья", - сообщил Сальдо.

https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853164984.html

херсон

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир сальдо, херсон, украина, вооруженные силы украины