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Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек - РИА Новости, 21.02.2023
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек
Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:46
2023-02-21T07:46
2023-02-21T07:46
в мире
хатай (провинция)
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кахраманмараш
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star. Ранее минздрав Турции заявлял об около 300 раненых после землетрясений. Телеканал TRT Haber сообщал о четырех погибших. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш.
https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html
хатай (провинция)
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в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш
В мире, Хатай (провинция), Турция, Кахраманмараш
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек
Star: число жертв землетрясений в турецкой провинции Хатай выросло до шести человек