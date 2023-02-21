https://ria.ru/20230221/khatay-1853318309.html

Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек

Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек - РИА Новости, 21.02.2023

Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек

Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:46

2023-02-21T07:46

2023-02-21T07:46

в мире

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star. Ранее минздрав Турции заявлял об около 300 раненых после землетрясений. Телеканал TRT Haber сообщал о четырех погибших. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш.

https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

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в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш