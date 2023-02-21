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Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек - РИА Новости, 21.02.2023
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Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек - РИА Новости, 21.02.2023
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек
Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:46
2023-02-21T07:46
в мире
хатай (провинция)
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star. Ранее минздрав Турции заявлял об около 300 раненых после землетрясений. Телеканал TRT Haber сообщал о четырех погибших. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш.
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в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш
В мире, Хатай (провинция), Турция, Кахраманмараш
07:46 21.02.2023
 
Число жертв новых землетрясений в провинции Хатай выросло до шести человек

Star: число жертв землетрясений в турецкой провинции Хатай выросло до шести человек

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, сообщила газета Star.
"Число погибших выросло до шести человек", - передала газета.
Ранее минздрав Турции заявлял об около 300 раненых после землетрясений. Телеканал TRT Haber сообщал о четырех погибших.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 21:26
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции
 
В миреХатай (провинция)ТурцияКахраманмараш
 
 
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