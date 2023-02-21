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Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек
Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек - РИА Новости, 21.02.2023
Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек
Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай 20 февраля выросло до четырех, ведутся поиски двоих, оставшихся под завалами, передал телеканал TRT РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:47
2023-02-21T06:47
2023-02-21T06:48
в мире
хатай (провинция)
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай 20 февраля выросло до четырех, ведутся поиски двоих, оставшихся под завалами, передал телеканал TRT Haber. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений находился в другой провинции Кахраманмараш. Ранее минздрав Турции сообщил об около 300 раненых после землетрясений. "Число погибших выросло до 4 человек. Продолжаются работы по поиску двоих человек, оставшихся под завалами", - передал телеканал.
https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html
хатай (провинция)
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в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш
В мире, Хатай (провинция), Турция, Кахраманмараш
06:47 21.02.2023 (обновлено: 06:48 21.02.2023)
Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек
TRT Haber: число жертв землетрясений в турецкой провинции Хатай выросло до четырех человек