https://ria.ru/20230221/khatay-1853315511.html

Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек

Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек - РИА Новости, 21.02.2023

Число жертв землетрясений в провинции Хатай выросло до четырех человек

Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай 20 февраля выросло до четырех, ведутся поиски двоих, оставшихся под завалами, передал телеканал TRT РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T06:47

2023-02-21T06:47

2023-02-21T06:48

в мире

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай 20 февраля выросло до четырех, ведутся поиски двоих, оставшихся под завалами, передал телеканал TRT Haber. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений находился в другой провинции Кахраманмараш. Ранее минздрав Турции сообщил об около 300 раненых после землетрясений. "Число погибших выросло до 4 человек. Продолжаются работы по поиску двоих человек, оставшихся под завалами", - передал телеканал.

https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

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в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш