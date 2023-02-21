https://ria.ru/20230221/khatay-1853312392.html
В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек
В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек - РИА Новости, 21.02.2023
В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек
Около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 - тяжёлое, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:26
2023-02-21T04:26
2023-02-21T04:26
в мире
хатай (провинция)
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 - тяжёлое, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений находился в другой провинции Кахраманмараш."В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем", - сообщил Коджа в Twitter.
https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html
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в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш
В мире, Хатай (провинция), Турция, Кахраманмараш
В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек
Минздрав Турции: в провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек