https://ria.ru/20230221/khatay-1853312392.html

В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек

В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек - РИА Новости, 21.02.2023

В провинции Хатай в результате землетрясения были ранены 300 человек

Около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 - тяжёлое, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T04:26

2023-02-21T04:26

2023-02-21T04:26

в мире

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_efd7e68c21f99f40bc52badab6e1f573.jpg

АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 - тяжёлое, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений находился в другой провинции Кахраманмараш."В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем", - сообщил Коджа в Twitter.

https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хатай (провинция), турция, кахраманмараш