https://ria.ru/20230221/kalashnikova-1853237839.html

Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО

Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО - РИА Новости, 21.02.2023

Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО

Анна Калашникова возмутила Сеть откровенным нарядом, в котором она выступила перед ранеными участниками спецоперации в госпитале. Она поделилась кадрами из... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T04:48

2023-02-21T04:48

2023-02-21T08:32

шоубиз

анна калашникова

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анна Калашникова возмутила Сеть откровенным нарядом, в котором она выступила перед ранеными участниками спецоперации в госпитале. Она поделилась кадрами из лечебницы. На них видно, что певица посетила госпиталь в обтягивающем зеленом комбинезоне с глубоким декольте и наполовину открытым животом. Она извивалась на полу, выступая на сцене перед ранеными.Подписчики возмутились образом певицы. Они осудили ее за неуместный для выступления перед военными наряд. Анна Калашникова – певица, актриса, модель и телеведущая. Она обрела популярность после романа с Прохором Шаляпиным. Ранее зрители освистали рэпера Бланко за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо. Музыкант сломал подставки для роз на сцене и растоптал ногами цветы.

https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна калашникова, новости шоу-бизнеса