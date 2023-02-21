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Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО - РИА Новости, 21.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230221/kalashnikova-1853237839.html
Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО
Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО - РИА Новости, 21.02.2023
Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО
Анна Калашникова возмутила Сеть откровенным нарядом, в котором она выступила перед ранеными участниками спецоперации в госпитале. Она поделилась кадрами из... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:48
2023-02-21T08:32
шоубиз
анна калашникова
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анна Калашникова возмутила Сеть откровенным нарядом, в котором она выступила перед ранеными участниками спецоперации в госпитале. Она поделилась кадрами из лечебницы. На них видно, что певица посетила госпиталь в обтягивающем зеленом комбинезоне с глубоким декольте и наполовину открытым животом. Она извивалась на полу, выступая на сцене перед ранеными.Подписчики возмутились образом певицы. Они осудили ее за неуместный для выступления перед военными наряд. Анна Калашникова – певица, актриса, модель и телеведущая. Она обрела популярность после романа с Прохором Шаляпиным. Ранее зрители освистали рэпера Бланко за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо. Музыкант сломал подставки для роз на сцене и растоптал ногами цветы.
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анна калашникова, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Анна Калашникова, Новости шоу-бизнеса
04:48 21.02.2023 (обновлено: 08:32 21.02.2023)
 
Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении перед солдатами СВО

Калашникову осудили за неуместный наряд на выступлении в госпитале перед солдатами СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМодель, актриса Анна Калашникова на презентации двух новых клипов группы "Земляне"
Модель, актриса Анна Калашникова на презентации двух новых клипов группы Земляне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анна Калашникова возмутила Сеть откровенным нарядом, в котором она выступила перед ранеными участниками спецоперации в госпитале. Она поделилась кадрами из лечебницы.
На них видно, что певица посетила госпиталь в обтягивающем зеленом комбинезоне с глубоким декольте и наполовину открытым животом. Она извивалась на полу, выступая на сцене перед ранеными.
© @annakalashКадр видео, опубликованного Анной Калашниковой
Кадр видео, опубликованного Анной Калашниковой
© @annakalash
Кадр видео, опубликованного Анной Калашниковой
"Я поняла, что солдатам нужна наша поддержка. Призываю всех своих друзей-артистов ездить к ребятам как можно чаще", – подписала пост Калашникова.
Подписчики возмутились образом певицы. Они осудили ее за неуместный для выступления перед военными наряд.

"Анна, вы понимаете, что неуместно в госпитале так одеваться?", "На что вы рассчитывали? Что люди быстро поправятся от вашего внешнего вида?", "Позор! Никакого уважения к ребятам, которые находятся на лечении!", "У вас все хорошо с головой?" – отреагировали комментаторы.

Анна Калашникова – певица, актриса, модель и телеведущая. Она обрела популярность после романа с Прохором Шаляпиным.
Ранее зрители освистали рэпера Бланко за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо. Музыкант сломал подставки для роз на сцене и растоптал ногами цветы.
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