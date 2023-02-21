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Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина

Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина - РИА Новости, 21.02.2023

Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональные власти изыскивать возможности для помощи семьям погибших и ветеранов СВО, не дожидаясь, пока будет создан Фонд. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:02

2023-02-21T21:02

2023-02-21T21:02

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

владимир путин

рамзан кадыров

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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ГРОЗНЫЙ, 21 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональные власти изыскивать возможности для помощи семьям погибших и ветеранов СВО, не дожидаясь, пока будет создан Фонд. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. "Хочу отметить, что в Чеченской Республике предприняты все необходимые меры по этому вопросу. Мы заранее позаботились о том, чтобы семьям погибших бойцов и раненым своевременно оказывалась финансовая и материальная помощь. Я хочу призвать власти в регионах, не дожидаясь, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда, уже сейчас изыскивать возможности и оказывать помощь нашим бойцам. Они должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он также сообщил, что внимательно слушал послание главы государства и, по его мнению, в нем "нашлось место практически каждой сфере".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о новых мерах поддержки участников специальной военной операции Путин о новых мерах поддержки участников специальной военной операции 2023-02-21T21:02 true PT3M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, украина, владимир путин, рамзан кадыров, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, видео