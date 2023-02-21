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Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина
Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональные власти изыскивать возможности для помощи семьям погибших и ветеранов СВО, не дожидаясь, пока будет создан Фонд. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:02
2023-02-21T21:02
2023-02-21T21:02
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
владимир путин
рамзан кадыров
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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ГРОЗНЫЙ, 21 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональные власти изыскивать возможности для помощи семьям погибших и ветеранов СВО, не дожидаясь, пока будет создан Фонд. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. "Хочу отметить, что в Чеченской Республике предприняты все необходимые меры по этому вопросу. Мы заранее позаботились о том, чтобы семьям погибших бойцов и раненым своевременно оказывалась финансовая и материальная помощь. Я хочу призвать власти в регионах, не дожидаясь, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда, уже сейчас изыскивать возможности и оказывать помощь нашим бойцам. Они должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он также сообщил, что внимательно слушал послание главы государства и, по его мнению, в нем "нашлось место практически каждой сфере".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о новых мерах поддержки участников специальной военной операции
Путин о новых мерах поддержки участников специальной военной операции
2023-02-21T21:02
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PT3M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, украина, владимир путин, рамзан кадыров, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, видео
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Кадыров обратился к региональным властям после послания Путина
Кадыров призвал начать помогать семьям погибших и ветеранам, не дожидаясь создания Фонда