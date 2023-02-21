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Парламент Израиля одобрил в I чтении резонансный проект по судебной реформе - РИА Новости, 21.02.2023
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Парламент Израиля одобрил в I чтении резонансный проект по судебной реформе
Парламент Израиля одобрил в I чтении резонансный проект по судебной реформе - РИА Новости, 21.02.2023
Парламент Израиля одобрил в I чтении резонансный проект по судебной реформе
Израильский кнессет (парламент) одобрил в первом чтении резонансный законопроект по судебной реформе, который предоставит правящей коалиции контроль над... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:32
2023-02-21T02:36
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) одобрил в первом чтении резонансный законопроект по судебной реформе, который предоставит правящей коалиции контроль над комитетом по назначениям судей в верховном суде, сообщает газета Times of Israel. Законопроект также огранивает верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов. По данным газеты, за принятие проголосовали 63 депутата, против были 47, воздержавшихся не было. Второе и третье чтения законопроекта ожидаются в конце марта, отмечает издание. Голосование в кнессете проходило на фоне массовых протестов по всей стране против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Критики реформы утверждают, что она подорвет демократический характер Государства Израиль и поставит страну на грань социального и конституционного коллапса. В понедельник глава израильской оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что Израиль сделает первые шаги на пути к превращению в недемократическое государство, если первая часть судебной реформы будет одобрена в первом чтении. В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Сейчас в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются верховным судом, который при необходимости может их отменять. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
02:32 21.02.2023 (обновлено: 02:36 21.02.2023)
 
Парламент Израиля одобрил в I чтении резонансный проект по судебной реформе

Times of Israel: парламент Израиля одобрил в I чтении законопроект по судебной реформе

© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) одобрил в первом чтении резонансный законопроект по судебной реформе, который предоставит правящей коалиции контроль над комитетом по назначениям судей в верховном суде, сообщает газета Times of Israel.
Законопроект также огранивает верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов.
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По данным газеты, за принятие проголосовали 63 депутата, против были 47, воздержавшихся не было. Второе и третье чтения законопроекта ожидаются в конце марта, отмечает издание.
Голосование в кнессете проходило на фоне массовых протестов по всей стране против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Критики реформы утверждают, что она подорвет демократический характер Государства Израиль и поставит страну на грань социального и конституционного коллапса.
В понедельник глава израильской оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что Израиль сделает первые шаги на пути к превращению в недемократическое государство, если первая часть судебной реформы будет одобрена в первом чтении.
В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
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В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
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