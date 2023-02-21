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Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию
Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию
Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:48
2023-02-21T13:56
общество
россия
владимир путин
школа
образование
история
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин. "С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии", - отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, молодежь должна иметь возможность как можно больше узнать о России, ее культуре, традициях, великом прошлом.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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общество, россия, владимир путин, школа, образование, история, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Школа, Образование, история, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Социальный навигатор, СН_Образование
13:48 21.02.2023 (обновлено: 13:56 21.02.2023)
 
Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию

Путин призвал повысить качество школьных и вузовских курсов по истории и обществознанию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин.
"С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии", - отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, молодежь должна иметь возможность как можно больше узнать о России, ее культуре, традициях, великом прошлом.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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ОбществоРоссияВладимир ПутинШколаОбразованиеисторияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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