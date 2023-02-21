https://ria.ru/20230221/istoriya-1853429805.html

Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию

Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию

Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:48

2023-02-21T13:48

2023-02-21T13:56

общество

россия

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школа

образование

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

социальный навигатор

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин. "С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии", - отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, молодежь должна иметь возможность как можно больше узнать о России, ее культуре, традициях, великом прошлом.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, школа, образование, история, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, социальный навигатор, сн_образование