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Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию
Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию
Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:48
2023-02-21T13:48
2023-02-21T13:56
общество
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владимир путин
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образование
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным предметам, заявил президент России Владимир Путин. "С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии", - отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, молодежь должна иметь возможность как можно больше узнать о России, ее культуре, традициях, великом прошлом.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, школа, образование, история, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Школа, Образование, история, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Социальный навигатор, СН_Образование
13:48 21.02.2023 (обновлено: 13:56 21.02.2023)
Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию
Путин призвал повысить качество школьных и вузовских курсов по истории и обществознанию