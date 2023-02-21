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Опрос показал, что чувствуют россияне при чтении новостей
Опрос показал, что чувствуют россияне при чтении новостей - РИА Новости, 21.02.2023
Опрос показал, что чувствуют россияне при чтении новостей
Почти половина из восприимчивых к новостям россиян при чтении статей чувствуют сопереживание, также в топе ощущений - любопытство и радость, в то же время 38%... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T05:25
2023-02-21T05:25
2023-02-21T05:25
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти половина из восприимчивых к новостям россиян при чтении статей чувствуют сопереживание, также в топе ощущений - любопытство и радость, в то же время 38% граждан при этом досуге не испытывают никаких эмоций, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть у РИА Новости. Аналитики попросили респондентов разделить темы новостей на те, которые вызывают только радостные и только беспокойные эмоции. "Выяснилось, что пять самых положительных тем для чтения в СМИ – это "Культура и искусство" (16%), "Наука и здоровье" (16%), "Спорт и красота" (12%), "Семья и дети" (12%), "Городские мероприятия и благоустройство" (9%). Пять тем, после прочтения которых россияне беспокоятся: "криминал" (21%), "ситуация в стране и мире" (19%), "происшествия в городе/районе" (14%), "социальная сфера" (11%), "интервью со звездами" (10%), добавили в компании. Интернет-пользователи отметили, что отдохнуть от эмоциональных качелей им помогает видеоконтент. Так, 56% смотрят смешные видео с животными, 17% включают "залипательные" ролики, например, с АСМР, рукоделием, научными экспериментами, 12% изучают рецепты, 7% – лайфхаки. По 4% набрали мемы и просмотр стримов.
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общество
Опрос показал, что чувствуют россияне при чтении новостей
Rambler&Co: читая новости, россияне чаще всего чувствуют сопереживание и любопытство
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти половина из восприимчивых к новостям россиян при чтении статей чувствуют сопереживание, также в топе ощущений - любопытство и радость, в то же время 38% граждан при этом досуге не испытывают никаких эмоций, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть у РИА Новости.
"Опрос показал, что на настроение 62% опрошенных россиян могут повлиять информационные сообщения и новости. Чуть более трети (38%) не испытывают от них сильных эмоций. По мнению большинства респондентов (47%), самое частое чувство, которое может вызвать чтение СМИ, – это сопереживание. У 22% после статей в медиа проявляется интерес, любопытство, у 13% – радость или удовлетворение. Каждый десятый отмечает гордость или восхищение, 8% читателей новости заставляют удивляться", - говорится в исследовании.
Аналитики попросили респондентов разделить темы новостей на те, которые вызывают только радостные и только беспокойные эмоции. "Выяснилось, что пять самых положительных тем для чтения в СМИ – это "Культура и искусство" (16%), "Наука и здоровье" (16%), "Спорт и красота" (12%), "Семья и дети" (12%), "Городские мероприятия и благоустройство" (9%).
Пять тем, после прочтения которых россияне беспокоятся: "криминал" (21%), "ситуация в стране и мире" (19%), "происшествия в городе/районе" (14%), "социальная сфера" (11%), "интервью со звездами" (10%), добавили в компании.
Интернет-пользователи отметили, что отдохнуть от эмоциональных качелей им помогает видеоконтент. Так, 56% смотрят смешные видео с животными, 17% включают "залипательные" ролики, например, с АСМР, рукоделием, научными экспериментами, 12% изучают рецепты, 7% – лайфхаки. По 4% набрали мемы и просмотр стримов.