https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853554822.html

Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания

Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания - РИА Новости, 21.02.2023

Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания

Франция обеспокоена готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:42

2023-02-21T20:42

2023-02-21T20:44

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Франция обеспокоена готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник. В МИД Франции также призвали РФ соблюдать подписанный ей Московский договор 1963 года "о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой". "Франция также напоминает о важности Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, которое России подписала и ратифицировала, и, в ожидании его вступления в силу, соблюдения Россией моратория на ядерные испытания, под которым она подписалась, подобно другим ядерным державам", - говорится в заявлении. Президент Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230219/makron-1853034398.html

https://ria.ru/20230207/zapad-1850291650.html

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россия, франция, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире