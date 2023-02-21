20:42 21.02.2023 (обновлено: 20:44 21.02.2023)
Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания
МИД Франции выразил обеспокоенность решимостью России провести испытания ядерного оружия
Париж, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Франция обеспокоена готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник.
"Франция с обеспокоенностью приняла к сведению требование (Владимира Путина - ред.) о готовности России провести испытания ядерного оружия в случае, если их проведут США", - говорится в тексте коммюнике.
В МИД Франции также призвали РФ соблюдать подписанный ей Московский договор 1963 года "о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой".
"Франция также напоминает о важности Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, которое России подписала и ратифицировала, и, в ожидании его вступления в силу, соблюдения Россией моратория на ядерные испытания, под которым она подписалась, подобно другим ядерным державам", - говорится в заявлении.
Президент Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.