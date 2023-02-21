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Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания - РИА Новости, 21.02.2023
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Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания
Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания - РИА Новости, 21.02.2023
Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания
Франция обеспокоена готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:42
2023-02-21T20:44
россия
франция
сша
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ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Франция обеспокоена готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник. В МИД Франции также призвали РФ соблюдать подписанный ей Московский договор 1963 года "о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой". "Франция также напоминает о важности Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, которое России подписала и ратифицировала, и, в ожидании его вступления в силу, соблюдения Россией моратория на ядерные испытания, под которым она подписалась, подобно другим ядерным державам", - говорится в заявлении. Президент Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230219/makron-1853034398.html
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россия, франция, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Франция, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
20:42 21.02.2023 (обновлено: 20:44 21.02.2023)
 
Париж выразил обеспокоенность решимостью Москвы провести ядерные испытания

МИД Франции выразил обеспокоенность решимостью России провести испытания ядерного оружия

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Париж, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Франция обеспокоена готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США, сообщило МИД страны в коммюнике во вторник.
"Франция с обеспокоенностью приняла к сведению требование (Владимира Путина - ред.) о готовности России провести испытания ядерного оружия в случае, если их проведут США", - говорится в тексте коммюнике.
В МИД Франции также призвали РФ соблюдать подписанный ей Московский договор 1963 года "о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой".
"Франция также напоминает о важности Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, которое России подписала и ратифицировала, и, в ожидании его вступления в силу, соблюдения Россией моратория на ядерные испытания, под которым она подписалась, подобно другим ядерным державам", - говорится в заявлении.
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Президент Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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