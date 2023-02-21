https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html

Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям

Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям

Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:47

2023-02-21T13:47

2023-02-21T14:04

космос - риа наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

владимир путин

безопасность

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года