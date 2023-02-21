https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:47
2023-02-21T13:47
2023-02-21T14:04
космос - риа наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6fdd271fcc09729b18b3d96d8babc9e.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230211/gosduma-1851357316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bfadc787c66a1c20ea226594d657f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Космос - РИА Наука, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Владимир Путин, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:47 21.02.2023 (обновлено: 14:04 21.02.2023)
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к испытаниям ядерного оружия