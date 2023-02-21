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Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:47
2023-02-21T14:04
космос - риа наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Космос - РИА Наука, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Владимир Путин, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:47 21.02.2023 (обновлено: 14:04 21.02.2023)
 
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям

Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к испытаниям ядерного оружия

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
"В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВладимир ПутинБезопасностьПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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