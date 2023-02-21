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Греция закупила товаров в России в 2022 году на рекордную сумму - РИА Новости, 21.02.2023
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Греция закупила товаров в России в 2022 году на рекордную сумму
Греция закупила товаров в России в 2022 году на рекордную сумму - РИА Новости, 21.02.2023
Греция закупила товаров в России в 2022 году на рекордную сумму
Импорт товаров Грецией из России в 2022 году вырос до рекордных 9,33 миллиарда евро, или в 2,16 раза по сравнению с 2021 годом, экспорт греческой продукции в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:22
2023-02-21T14:22
экономика
греция
россия
в мире
импорт
торговля
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Импорт товаров Грецией из России в 2022 году вырос до рекордных 9,33 миллиарда евро, или в 2,16 раза по сравнению с 2021 годом, экспорт греческой продукции в Россию сократился почти на четверть, до 156,4 миллиона евро, сообщила греческая статистическая служба Elstat, опубликовав предварительные данные за прошедший год. Данные о двусторонней торговле между Грецией и Россией публикуются в ответ на необходимость предоставления специализированной статистической информации в связи с событиями на Украине, отмечает Elstat. Греция поддержала все антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. "В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по декабрь 2022 года составила 156,4 миллиона евро, что на 24,3% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, когда он был 206,6 миллиона евро", - говорится в сообщении. Основными статьями импорта стали нефть и продукты нефтепереработки (4,166 миллиарда евро), а также газ (4,111 миллиарда евро). На третьей позиции алюминий в необработанном виде (430 миллионов евро). Греция поставила в Россию провода и кабели с электрической изоляцией (около 31 миллиона евро), сырой или необработанный табак, табачные отходы (около 19 миллионов евро), лифты, эскалаторы, машины и устройства для подъема, погрузки, разгрузки или перемещения грузов (9,4 миллиона евро). Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией за 2022 год было отрицательным и составило 9,173 миллиарда евро. Elstat сообщила, что в декабре 2022 года Греция импортировала из России товаров на 866,3 миллиона евро, показатель увеличился на 59% по сравнению с декабрем 2021 года, когда импорт составлял 545 миллионов евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в декабре 2022 года составила 8,3 миллиона евро, или на 65,7% меньше, чем в декабре 2021 года (24,2 миллиона евро). Сальдо торгового баланса Греции и России в декабре 2022 года было отрицательным и составило 858 миллионов евро, сообщила статистическая служба.
https://ria.ru/20230215/gaz-1852194539.html
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экономика, греция, россия, в мире, импорт, торговля
Экономика, Греция, Россия, В мире, Импорт, Торговля
14:22 21.02.2023
 
Греция закупила товаров в России в 2022 году на рекордную сумму

Elstat: Греция закупила товаров в России на рекордные 9,33 миллиарда евро в 2022 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Импорт товаров Грецией из России в 2022 году вырос до рекордных 9,33 миллиарда евро, или в 2,16 раза по сравнению с 2021 годом, экспорт греческой продукции в Россию сократился почти на четверть, до 156,4 миллиона евро, сообщила греческая статистическая служба Elstat, опубликовав предварительные данные за прошедший год.
Данные о двусторонней торговле между Грецией и Россией публикуются в ответ на необходимость предоставления специализированной статистической информации в связи с событиями на Украине, отмечает Elstat. Греция поддержала все антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.
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"В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по декабрь 2022 года составила 156,4 миллиона евро, что на 24,3% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, когда он был 206,6 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Основными статьями импорта стали нефть и продукты нефтепереработки (4,166 миллиарда евро), а также газ (4,111 миллиарда евро). На третьей позиции алюминий в необработанном виде (430 миллионов евро).
Греция поставила в Россию провода и кабели с электрической изоляцией (около 31 миллиона евро), сырой или необработанный табак, табачные отходы (около 19 миллионов евро), лифты, эскалаторы, машины и устройства для подъема, погрузки, разгрузки или перемещения грузов (9,4 миллиона евро).
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Elstat сообщила, что в декабре 2022 года Греция импортировала из России товаров на 866,3 миллиона евро, показатель увеличился на 59% по сравнению с декабрем 2021 года, когда импорт составлял 545 миллионов евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в декабре 2022 года составила 8,3 миллиона евро, или на 65,7% меньше, чем в декабре 2021 года (24,2 миллиона евро). Сальдо торгового баланса Греции и России в декабре 2022 года было отрицательным и составило 858 миллионов евро, сообщила статистическая служба.
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