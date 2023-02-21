https://ria.ru/20230221/gurtskaya-1853471680.html
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина
Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что было "вполне уместно" надеть платье с цветочным принтом на такое серьезное мероприятие, как оглашение... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:53
2023-02-21T15:53
2023-02-21T16:19
политика
россия
диана гурцкая
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что было "вполне уместно" надеть платье с цветочным принтом на такое серьезное мероприятие, как оглашение послания президента РФ, так как, по ее словам, послание всегда определяет "направление созидательного развития" России и его заряд "не может не вдохновлять". Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на образ Гурцкой. Отмечалось, что традиционно спикеры выбирали синюю и серую цветовую гамму, но Гурцкая предпочла пестрый принт. "Послание президента – это всегда определение направления созидательного развития нашей любимой страны – России. И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен", - сказала Гурцкая РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту.
https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853449399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, диана гурцкая, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Диана Гурцкая, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
15:53 21.02.2023 (обновлено: 16:19 21.02.2023)
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина
Гурцкая объяснила, почему выбрала платье с цветочным принтом на послание Путина
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что было "вполне уместно" надеть платье с цветочным принтом на такое серьезное мероприятие, как оглашение послания президента РФ, так как, по ее словам, послание всегда определяет "направление созидательного развития" России и его заряд "не может не вдохновлять".
Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на образ Гурцкой. Отмечалось, что традиционно спикеры выбирали синюю и серую цветовую гамму, но Гурцкая предпочла пестрый принт.
"Послание президента – это всегда определение направления созидательного развития нашей любимой страны – России. И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен", - сказала Гурцкая РИА Новости.
Послание президента России
Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту.