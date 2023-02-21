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Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
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Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина
Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что было "вполне уместно" надеть платье с цветочным принтом на такое серьезное мероприятие, как оглашение... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:53
2023-02-21T16:19
политика
россия
диана гурцкая
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что было "вполне уместно" надеть платье с цветочным принтом на такое серьезное мероприятие, как оглашение послания президента РФ, так как, по ее словам, послание всегда определяет "направление созидательного развития" России и его заряд "не может не вдохновлять". Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на образ Гурцкой. Отмечалось, что традиционно спикеры выбирали синюю и серую цветовую гамму, но Гурцкая предпочла пестрый принт. "Послание президента – это всегда определение направления созидательного развития нашей любимой страны – России. И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен", - сказала Гурцкая РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту.
https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html
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политика, россия, диана гурцкая, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Диана Гурцкая, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
15:53 21.02.2023 (обновлено: 16:19 21.02.2023)
 
Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина

Гурцкая объяснила, почему выбрала платье с цветочным принтом на послание Путина

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Диана Гурцкая . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что было "вполне уместно" надеть платье с цветочным принтом на такое серьезное мероприятие, как оглашение послания президента РФ, так как, по ее словам, послание всегда определяет "направление созидательного развития" России и его заряд "не может не вдохновлять".
Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на образ Гурцкой. Отмечалось, что традиционно спикеры выбирали синюю и серую цветовую гамму, но Гурцкая предпочла пестрый принт.
Кадр видео трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Кадр видео трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Кадр видео трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
"Послание президента – это всегда определение направления созидательного развития нашей любимой страны – России. И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен", - сказала Гурцкая РИА Новости.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:46
Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:44
Памфилова рассказала, что для нее было самым важным в послании Путина
 
ПолитикаРоссияДиана ГурцкаяВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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