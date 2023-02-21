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ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/gruppirovka-1853357796.html
ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией
ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023
ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией
Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:30
2023-02-21T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.Как подчеркнул Ревенко, вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. Он добавил, что если раньше Минск только фиксировал провокации, то теперь начал реагировать на них."Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", — сказал полковник.Он констатировал, что сохраняется разведывательная деятельность против Белоруссии группами военных с применением беспилотников. Периодически при этом происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.В январе Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.Еще в октябре 2022 года погранкомитет сообщал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.По словам президента Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
https://ria.ru/20230123/provokatsii-1846942064.html
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html
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в мире, белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина
11:30 21.02.2023 (обновлено: 12:41 21.02.2023)
 
ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией

Минобороны Белоруссии: ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
"Вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь", — цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Как подчеркнул Ревенко, вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени.
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Он добавил, что если раньше Минск только фиксировал провокации, то теперь начал реагировать на них.
"Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", — сказал полковник.
Он констатировал, что сохраняется разведывательная деятельность против Белоруссии группами военных с применением беспилотников. Периодически при этом происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.
В январе Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.
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Еще в октябре 2022 года погранкомитет сообщал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.
По словам президента Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
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