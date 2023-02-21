https://ria.ru/20230221/gruppirovka-1853357796.html

ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией

ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023

ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе с Белоруссией

Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:30

2023-02-21T11:30

2023-02-21T12:41

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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.Как подчеркнул Ревенко, вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. Он добавил, что если раньше Минск только фиксировал провокации, то теперь начал реагировать на них."Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", — сказал полковник.Он констатировал, что сохраняется разведывательная деятельность против Белоруссии группами военных с применением беспилотников. Периодически при этом происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.В январе Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.Еще в октябре 2022 года погранкомитет сообщал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.По словам президента Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.

https://ria.ru/20230123/provokatsii-1846942064.html

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html

https://ria.ru/20230220/belorussiya-1853107252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, украина