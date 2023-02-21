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Блинкен назвал Грецию центром для американских военных группировок - РИА Новости, 21.02.2023
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Блинкен назвал Грецию центром для американских военных группировок
Блинкен назвал Грецию центром для американских военных группировок - РИА Новости, 21.02.2023
Блинкен назвал Грецию центром для американских военных группировок
Афины и Вашингтон с 2021 года укрепили оборонные отношения, а Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США, которые расширяются, сообщил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:16
2023-02-21T11:16
в мире
греция
сша
афины
никос дендиас
энтони блинкен
алексис ципрас
нато
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Афины и Вашингтон с 2021 года укрепили оборонные отношения, а Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США, которые расширяются, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая вместе с главой МИД Греции Никосом Дендиасом 4-й раунд стратегического диалога. Третий раунд греко-американского стратегического диалога прошел в октябре 2021 года в Вашингтоне. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, Дендиас в начале встречи сказал, что тесное сотрудничество между Грецией и США стало еще крепче на фоне событий на Украине. По его словам, укрепление сотрудничества Греции и США способствует общим интересам, а также региональному миру и стабильности. "У нас общие ценности, общее уважение к международному праву", - сказал он. Со своей стороны Блинкен подчеркнул, что этот диалог отражает сотрудничество, которое две страны поддерживают на протяжении более 20 лет. "У нас здесь есть представители госдепартамента, министерства торговли, внутренней безопасности, обороны. Так что сегодняшние обсуждения начнутся с того места, где мы закончили 3-й стратегический диалог в 2021 году. С тех пор были предприняты важные шаги", - сказал он. "Мы улучшили оборонные отношения между нашими двумя странами. Теперь мы позволяем нашим солдатам проводить совместные учения в разных странах. Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США, которые расширяются здесь, в регионе. Таким образом были созданы рабочие места. В район Суда (на Крите, где расположена американская военная база – ред.) были вложены инвестиции в размере 123 миллионов долларов. Мы также хотим еще больше помочь НАТО, чтобы продолжить свои действия против российского вторжения в Украину", - сказал госсекретарь США. Стратегический диалог охватывает такие области сотрудничества, как региональные вопросы, оборона и безопасность, правоохранительная деятельность и борьба с терроризмом, гуманитарные вызовы и готовность к стихийным бедствиям, торговля и инвестиции, энергетика и окружающая среда, связи между людьми. Сейчас в МИД Греции проходит двусторонняя встреча Блинкена и Дендиаса. Переговоры в рамках двусторонних отношений будут сосредоточены на путях дальнейшего укрепления стратегических двусторонних отношений во всех секторах, а также на региональных и международных событиях. Блинкен во вторник также встретится с лидером оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс, бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В программе американского госсекретаря также экскурсия по Древней Агоре. После этого Энтони Бликен встретится с членами греческих поисково-спасательных групп, которые вернулись из пострадавших от землетрясения районов Турции. Затем он откроет новое здание на территории американского посольства в Афинах в присутствии министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и архиепископа Афинского Иеронима.
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в мире, греция, сша, афины, никос дендиас, энтони блинкен, алексис ципрас, нато
В мире, Греция, США, Афины, Никос Дендиас, Энтони Блинкен, Алексис Ципрас, НАТО
11:16 21.02.2023
 
Блинкен назвал Грецию центром для американских военных группировок

Блинкен: Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Афины и Вашингтон с 2021 года укрепили оборонные отношения, а Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США, которые расширяются, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая вместе с главой МИД Греции Никосом Дендиасом 4-й раунд стратегического диалога.
Третий раунд греко-американского стратегического диалога прошел в октябре 2021 года в Вашингтоне.
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Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, Дендиас в начале встречи сказал, что тесное сотрудничество между Грецией и США стало еще крепче на фоне событий на Украине.
"На фоне всех этих событий тесное сотрудничество между Грецией и США стало еще крепче. Это очень важно для наших отношений", - сказал Дендиас.
По его словам, укрепление сотрудничества Греции и США способствует общим интересам, а также региональному миру и стабильности.
"У нас общие ценности, общее уважение к международному праву", - сказал он.
Со своей стороны Блинкен подчеркнул, что этот диалог отражает сотрудничество, которое две страны поддерживают на протяжении более 20 лет.
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"У нас здесь есть представители госдепартамента, министерства торговли, внутренней безопасности, обороны. Так что сегодняшние обсуждения начнутся с того места, где мы закончили 3-й стратегический диалог в 2021 году. С тех пор были предприняты важные шаги", - сказал он.
"Мы улучшили оборонные отношения между нашими двумя странами. Теперь мы позволяем нашим солдатам проводить совместные учения в разных странах. Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США, которые расширяются здесь, в регионе. Таким образом были созданы рабочие места. В район Суда (на Крите, где расположена американская военная база – ред.) были вложены инвестиции в размере 123 миллионов долларов. Мы также хотим еще больше помочь НАТО, чтобы продолжить свои действия против российского вторжения в Украину", - сказал госсекретарь США.
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Стратегический диалог охватывает такие области сотрудничества, как региональные вопросы, оборона и безопасность, правоохранительная деятельность и борьба с терроризмом, гуманитарные вызовы и готовность к стихийным бедствиям, торговля и инвестиции, энергетика и окружающая среда, связи между людьми.
Сейчас в МИД Греции проходит двусторонняя встреча Блинкена и Дендиаса. Переговоры в рамках двусторонних отношений будут сосредоточены на путях дальнейшего укрепления стратегических двусторонних отношений во всех секторах, а также на региональных и международных событиях.
Блинкен во вторник также встретится с лидером оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс, бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В программе американского госсекретаря также экскурсия по Древней Агоре. После этого Энтони Бликен встретится с членами греческих поисково-спасательных групп, которые вернулись из пострадавших от землетрясения районов Турции. Затем он откроет новое здание на территории американского посольства в Афинах в присутствии министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и архиепископа Афинского Иеронима.
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