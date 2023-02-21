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Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023
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Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией
Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023
Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией
Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:29
2023-02-21T12:24
в мире
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белоруссия
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ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио. При этом Яблоньский подчеркнул, что решения о закрытии КПП не принимаются исключительно по политическим мотивам.По его словам, в Варшаве понимают, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. Но как только анализ ситуации покажет, что есть растущая угроза безопасности, то такое решение может быть принято, заключил Яблоньский.С 10 февраля по распоряжению министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского в "интересах государственной безопасности" прекращено движение через КПП "Берестовица — Бобровники". Вечером 21 февраля КПП "Козловичи — Кукурыки" закроется для проезда грузовиков, зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один пассажирский пункт пропуска "Брест — Тересполь" и ни одного грузового.В ответ Минск изменил режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. В Варшаве предупредили, что введут идентичные ограничения в отношении белорусских перевозчиков.
https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html
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в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
10:29 21.02.2023 (обновлено: 12:24 21.02.2023)
 
Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

МИД Польши сообщил о готовности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, готова ли Польша окончательно закрыть границу.
При этом Яблоньский подчеркнул, что решения о закрытии КПП не принимаются исключительно по политическим мотивам.
По его словам, в Варшаве понимают, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. Но как только анализ ситуации покажет, что есть растущая угроза безопасности, то такое решение может быть принято, заключил Яблоньский.
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Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один пассажирский пункт пропуска "Брест — Тересполь" и ни одного грузового.
В ответ Минск изменил режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. В Варшаве предупредили, что введут идентичные ограничения в отношении белорусских перевозчиков.
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