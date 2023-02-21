https://ria.ru/20230221/granitsa-1853338586.html

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией - РИА Новости, 21.02.2023

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:29

2023-02-21T10:29

2023-02-21T12:24

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ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио. При этом Яблоньский подчеркнул, что решения о закрытии КПП не принимаются исключительно по политическим мотивам.По его словам, в Варшаве понимают, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. Но как только анализ ситуации покажет, что есть растущая угроза безопасности, то такое решение может быть принято, заключил Яблоньский.С 10 февраля по распоряжению министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского в "интересах государственной безопасности" прекращено движение через КПП "Берестовица — Бобровники". Вечером 21 февраля КПП "Козловичи — Кукурыки" закроется для проезда грузовиков, зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один пассажирский пункт пропуска "Брест — Тересполь" и ни одного грузового.В ответ Минск изменил режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. В Варшаве предупредили, что введут идентичные ограничения в отношении белорусских перевозчиков.

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html

https://ria.ru/20230221/kollaps-1853309769.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, белоруссия