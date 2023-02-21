10:29 21.02.2023 (обновлено: 12:24 21.02.2023)
Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией
МИД Польши сообщил о готовности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией
© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, готова ли Польша окончательно закрыть границу.
При этом Яблоньский подчеркнул, что решения о закрытии КПП не принимаются исключительно по политическим мотивам.
По его словам, в Варшаве понимают, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. Но как только анализ ситуации покажет, что есть растущая угроза безопасности, то такое решение может быть принято, заключил Яблоньский.
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С 10 февраля по распоряжению министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского в "интересах государственной безопасности" прекращено движение через КПП "Берестовица — Бобровники". Вечером 21 февраля КПП "Козловичи — Кукурыки" закроется для проезда грузовиков, зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.
Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один пассажирский пункт пропуска "Брест — Тересполь" и ни одного грузового.
В ответ Минск изменил режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. В Варшаве предупредили, что введут идентичные ограничения в отношении белорусских перевозчиков.