https://ria.ru/20230221/gosdep-1853498969.html

Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ

Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ

США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:59

2023-02-21T16:59

2023-02-21T17:33

россия

сша

украина

государственный департамент сша

нед прайс

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В эфире телеканала CNN он комментировал решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в ДСНВ - последнем двустороннем режиме контроля над стратегическими вооружениями."Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами", - сказал Прайс."Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства), прекратить... "бряцание" ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую агрессивную войну против украинского народа", - добавил он.Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, государственный департамент сша, нед прайс, владимир путин