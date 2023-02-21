16:59 21.02.2023 (обновлено: 17:33 21.02.2023)
Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ
CNN: Госдеп призвал Россию не вести ядерную войну после приостановки участия в ДСНВ
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
В эфире телеканала CNN он комментировал решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в ДСНВ - последнем двустороннем режиме контроля над стратегическими вооружениями.
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"Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами", - сказал Прайс.
"Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства), прекратить... "бряцание" ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую агрессивную войну против украинского народа", - добавил он.
Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".