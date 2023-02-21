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Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ
Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ
США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:59
2023-02-21T17:33
россия
сша
украина
государственный департамент сша
нед прайс
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В эфире телеканала CNN он комментировал решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в ДСНВ - последнем двустороннем режиме контроля над стратегическими вооружениями."Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами", - сказал Прайс."Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства), прекратить... "бряцание" ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую агрессивную войну против украинского народа", - добавил он.Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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россия, сша, украина, государственный департамент сша, нед прайс, владимир путин
Россия, США, Украина, Государственный департамент США, Нед Прайс, Владимир Путин
16:59 21.02.2023 (обновлено: 17:33 21.02.2023)
 
Госдеп отреагировал на решение России по ДСНВ

CNN: Госдеп призвал Россию не вести ядерную войну после приостановки участия в ДСНВ

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
В эфире телеканала CNN он комментировал решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в ДСНВ - последнем двустороннем режиме контроля над стратегическими вооружениями.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
"Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами", - сказал Прайс.
"Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства), прекратить... "бряцание" ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую агрессивную войну против украинского народа", - добавил он.
Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:41
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
 
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