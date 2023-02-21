https://ria.ru/20230221/gidrotsikl-1853444971.html

СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах

СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах

Полиция Таиланда оштрафовала российских туристов на 300 долларов за катание на гидроциклах возле острова Хонг, что нарушало закон провинции Краби о... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:29

2023-02-21T14:29

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таиланд

краби (провинция)

туризм

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полиция Таиланда оштрафовала российских туристов на 300 долларов за катание на гидроциклах возле острова Хонг, что нарушало закон провинции Краби о природоохранных мерах, сообщает тайский портал Thaiger. По данным издания, местные жители заметили иностранцев, катающихся в запретной зоне, о чем немедленно сообщили стражам порядка. Когда полиция прибыла на место и допросила нарушителей, оказалось, что энтузиасты водных видов спорта приехали на отдых из РФ. Россияне не стали отрицать заявления очевидцев, однако пояснили, что о законодательстве провинции Краби не знали. Несмотря на это, туристам выписали штрафы в размере 10 тысяч батов каждому, пишет Thaiger.

https://ria.ru/20230215/tailand-1852221259.html

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