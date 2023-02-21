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СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230221/gidrotsikl-1853444971.html
СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах
СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах
Полиция Таиланда оштрафовала российских туристов на 300 долларов за катание на гидроциклах возле острова Хонг, что нарушало закон провинции Краби о... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:29
2023-02-21T14:29
туризм
новости - туризм
таиланд
краби (провинция)
туризм
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полиция Таиланда оштрафовала российских туристов на 300 долларов за катание на гидроциклах возле острова Хонг, что нарушало закон провинции Краби о природоохранных мерах, сообщает тайский портал Thaiger. По данным издания, местные жители заметили иностранцев, катающихся в запретной зоне, о чем немедленно сообщили стражам порядка. Когда полиция прибыла на место и допросила нарушителей, оказалось, что энтузиасты водных видов спорта приехали на отдых из РФ. Россияне не стали отрицать заявления очевидцев, однако пояснили, что о законодательстве провинции Краби не знали. Несмотря на это, туристам выписали штрафы в размере 10 тысяч батов каждому, пишет Thaiger.
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новости - туризм, таиланд, краби (провинция), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Краби (провинция), Туризм
14:29 21.02.2023
 
СМИ: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах

Thaiger: в Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанк Отдыхающие на побережье Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
 Отдыхающие на побережье Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полиция Таиланда оштрафовала российских туристов на 300 долларов за катание на гидроциклах возле острова Хонг, что нарушало закон провинции Краби о природоохранных мерах, сообщает тайский портал Thaiger.
По данным издания, местные жители заметили иностранцев, катающихся в запретной зоне, о чем немедленно сообщили стражам порядка. Когда полиция прибыла на место и допросила нарушителей, оказалось, что энтузиасты водных видов спорта приехали на отдых из РФ.
Россияне не стали отрицать заявления очевидцев, однако пояснили, что о законодательстве провинции Краби не знали. Несмотря на это, туристам выписали штрафы в размере 10 тысяч батов каждому, пишет Thaiger.
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