10:09 21.02.2023 (обновлено: 10:49 21.02.2023)
СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому
Die Welt: Германия преувеличивает размеры и значимость своей помощи киевскому режиму
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине, заявила газета Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.
По информации журналистов и исследователей, реальные объемы поддержки, которую Берлин оказывает Зеленскому, значительно ниже, по сравнению с действиями других государств.
"Абсолютных сумм в миллиардах недостаточно, чтобы можно было измерить фактическую степень участия отдельных государств и ЕС на Украине. В своем регулярно рассчитываемом исследовании "Отслеживание поддержки Украины" институт сопоставил помощь с другими соответствующими экономическими показателями. И здесь Германия занимает тринадцатое место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится 0,17 процента валового внутреннего продукта", — пояснило издание.
При этом уровень поддержки Киева Берлином значительно ниже, по сравнению с участием ФРГ в других кризисных ситуациях.
"Экономисты выяснили, что Германия заплатила значительно больше за военную поддержку союзников в войне в Персидском заливе в начале 1990-х, когда Ирак напал на Кувейт: в пересчете и в ценах того времени это было почти 20 миллиардов евро — в три раза больше, чем сегодняшняя помощь Украине", — рассказали авторы статьи.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.