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СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2023
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СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому
СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому
Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине, заявила газета Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:09
2023-02-21T10:49
в мире
цены на нефть
германия
украина
берлин (город)
олаф шольц
евросоюз
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине, заявила газета Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.По информации журналистов и исследователей, реальные объемы поддержки, которую Берлин оказывает Зеленскому, значительно ниже, по сравнению с действиями других государств."Абсолютных сумм в миллиардах недостаточно, чтобы можно было измерить фактическую степень участия отдельных государств и ЕС на Украине. В своем регулярно рассчитываемом исследовании "Отслеживание поддержки Украины" институт сопоставил помощь с другими соответствующими экономическими показателями. И здесь Германия занимает тринадцатое место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится 0,17 процента валового внутреннего продукта", — пояснило издание.В пятерку лидеров вошли страны Балтии, Польша и США. Американский обещанный вклад в украинский кризис немецкие ученые оценили в 73 миллиарда долларов.При этом уровень поддержки Киева Берлином значительно ниже, по сравнению с участием ФРГ в других кризисных ситуациях."Экономисты выяснили, что Германия заплатила значительно больше за военную поддержку союзников в войне в Персидском заливе в начале 1990-х, когда Ирак напал на Кувейт: в пересчете и в ценах того времени это было почти 20 миллиардов евро — в три раза больше, чем сегодняшняя помощь Украине", — рассказали авторы статьи.Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.
https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html
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в мире, цены на нефть, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Германия, Украина, Берлин (город), Олаф Шольц, Евросоюз
10:09 21.02.2023 (обновлено: 10:49 21.02.2023)
 
СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому

Die Welt: Германия преувеличивает размеры и значимость своей помощи киевскому режиму

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине, заявила газета Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.
По информации журналистов и исследователей, реальные объемы поддержки, которую Берлин оказывает Зеленскому, значительно ниже, по сравнению с действиями других государств.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине
"Абсолютных сумм в миллиардах недостаточно, чтобы можно было измерить фактическую степень участия отдельных государств и ЕС на Украине. В своем регулярно рассчитываемом исследовании "Отслеживание поддержки Украины" институт сопоставил помощь с другими соответствующими экономическими показателями. И здесь Германия занимает тринадцатое место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится 0,17 процента валового внутреннего продукта", — пояснило издание.
В пятерку лидеров вошли страны Балтии, Польша и США. Американский обещанный вклад в украинский кризис немецкие ученые оценили в 73 миллиарда долларов.
При этом уровень поддержки Киева Берлином значительно ниже, по сравнению с участием ФРГ в других кризисных ситуациях.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине
"Экономисты выяснили, что Германия заплатила значительно больше за военную поддержку союзников в войне в Персидском заливе в начале 1990-х, когда Ирак напал на Кувейт: в пересчете и в ценах того времени это было почти 20 миллиардов евро — в три раза больше, чем сегодняшняя помощь Украине", — рассказали авторы статьи.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.
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Премьеры Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину
 
В миреЦены на нефтьГерманияУкраинаБерлин (город)Олаф ШольцЕвросоюз
 
 
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