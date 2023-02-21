https://ria.ru/20230221/germaniya-1853333822.html

СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому

СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: Германия "рассказывает сказки" о помощи Зеленскому

Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине, заявила газета Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:09

2023-02-21T10:09

2023-02-21T10:49

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Германия преувеличивает размеры и значимость собственной помощи Украине, заявила газета Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.По информации журналистов и исследователей, реальные объемы поддержки, которую Берлин оказывает Зеленскому, значительно ниже, по сравнению с действиями других государств."Абсолютных сумм в миллиардах недостаточно, чтобы можно было измерить фактическую степень участия отдельных государств и ЕС на Украине. В своем регулярно рассчитываемом исследовании "Отслеживание поддержки Украины" институт сопоставил помощь с другими соответствующими экономическими показателями. И здесь Германия занимает тринадцатое место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится 0,17 процента валового внутреннего продукта", — пояснило издание.В пятерку лидеров вошли страны Балтии, Польша и США. Американский обещанный вклад в украинский кризис немецкие ученые оценили в 73 миллиарда долларов.При этом уровень поддержки Киева Берлином значительно ниже, по сравнению с участием ФРГ в других кризисных ситуациях."Экономисты выяснили, что Германия заплатила значительно больше за военную поддержку союзников в войне в Персидском заливе в начале 1990-х, когда Ирак напал на Кувейт: в пересчете и в ценах того времени это было почти 20 миллиардов евро — в три раза больше, чем сегодняшняя помощь Украине", — рассказали авторы статьи.Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.

https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html

https://ria.ru/20230221/tramp-1853312115.html

https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853280882.html

германия

украина

берлин (город)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, евросоюз