https://ria.ru/20230221/gaz-1853331058.html

Украина подтвердила максимальный с 4 января объем поставок газа в Европу

Украина подтвердила максимальный с 4 января объем поставок газа в Европу - РИА Новости, 21.02.2023

Украина подтвердила максимальный с 4 января объем поставок газа в Европу

"Газпром" подает газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 40,4 миллиона кубометров на 21... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:56

2023-02-21T09:56

2023-02-21T10:12

экономика

украина

газпром

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 40,4 миллиона кубометров на 21 февраля, что на 3% выше дня ранее, и показатель стал максимальным с 4 января, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,4 миллиона кубометров на 21 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров. С 1 февраля он перешёл к росту, а 18 февраля достиг чуть более 39 миллионов кубометров.Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех поставок на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров в день.

https://ria.ru/20230219/diversifikatsiya-1852970424.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, газпром