https://ria.ru/20230221/gagloev-1853492398.html

Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии

Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023

Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии

Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:41

2023-02-21T16:41

2023-02-21T16:41

политика

южная осетия

россия

москва

владимир путин

алан гаглоев

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ЦХИНВАЛ, 21 фев – РИА Новости. Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики. Ранее сообщалось, что Гаглоев в рамках визита в Россию в среду встретится с Путиным, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере. "Это первая встреча президента республики после его избрания", - сообщили РИА Новости в в пресс-службе президента Южной Осетии, отметив, что Гаглоев ранее бывал в Москве и проводил встречи на разных уровнях. Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии весной прошлого года. В поздравлении ему Путин выразил надежду на дальнейшее упрочение отношений двух стран и подчеркнул, что Россия продолжит оказывать республике "всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности".

https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html

южная осетия

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, южная осетия, россия, москва, владимир путин, алан гаглоев