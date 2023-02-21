https://ria.ru/20230221/gagloev-1853492398.html
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии
Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:41
2023-02-21T16:41
2023-02-21T16:41
политика
южная осетия
россия
москва
владимир путин
алан гаглоев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790418483_0:164:3043:1877_1920x0_80_0_0_36ce79807a1dbff4443f665fc7888159.jpg
ЦХИНВАЛ, 21 фев – РИА Новости. Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики. Ранее сообщалось, что Гаглоев в рамках визита в Россию в среду встретится с Путиным, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере. "Это первая встреча президента республики после его избрания", - сообщили РИА Новости в в пресс-службе президента Южной Осетии, отметив, что Гаглоев ранее бывал в Москве и проводил встречи на разных уровнях. Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии весной прошлого года. В поздравлении ему Путин выразил надежду на дальнейшее упрочение отношений двух стран и подчеркнул, что Россия продолжит оказывать республике "всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности".
https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html
южная осетия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790418483_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_a4d8ff3a0a643ccca5da926acdf5128c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия, россия, москва, владимир путин, алан гаглоев
Политика, Южная Осетия, Россия, Москва, Владимир Путин, Алан Гаглоев
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии
Гаглоев встретится с Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии