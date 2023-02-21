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Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023
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Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии
Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:41
2023-02-21T16:41
политика
южная осетия
россия
москва
владимир путин
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 21 фев – РИА Новости. Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики. Ранее сообщалось, что Гаглоев в рамках визита в Россию в среду встретится с Путиным, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере. "Это первая встреча президента республики после его избрания", - сообщили РИА Новости в в пресс-службе президента Южной Осетии, отметив, что Гаглоев ранее бывал в Москве и проводил встречи на разных уровнях. Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии весной прошлого года. В поздравлении ему Путин выразил надежду на дальнейшее упрочение отношений двух стран и подчеркнул, что Россия продолжит оказывать республике "всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности".
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политика, южная осетия, россия, москва, владимир путин, алан гаглоев
Политика, Южная Осетия, Россия, Москва, Владимир Путин, Алан Гаглоев
16:41 21.02.2023
 
Гаглоев впервые встретится с Путиным в качестве президента Южной Осетии

Гаглоев встретится с Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в медиабанкПрезидента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в медиабанк
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 21 фев – РИА Новости. Аслан Гаглоев встретится с президентом России Владимиром Путиным впервые после своего избрания на пост главы Южной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
Ранее сообщалось, что Гаглоев в рамках визита в Россию в среду встретится с Путиным, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.
"Это первая встреча президента республики после его избрания", - сообщили РИА Новости в в пресс-службе президента Южной Осетии, отметив, что Гаглоев ранее бывал в Москве и проводил встречи на разных уровнях.
Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии весной прошлого года. В поздравлении ему Путин выразил надежду на дальнейшее упрочение отношений двух стран и подчеркнул, что Россия продолжит оказывать республике "всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности".
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев
 
ПолитикаЮжная ОсетияРоссияМоскваВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
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