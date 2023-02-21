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Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела" - РИА Новости, 21.02.2023
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Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела"
Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела" - РИА Новости, 21.02.2023
Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела"
Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защиту, сообщили РИА РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:26
2023-02-21T19:26
происшествия
москва
хабаровский край
россия
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защиту, сообщили РИА Новости в суде. В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по основному делу - об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Параллельно Фургалу вменяются статьи "экономического дела": организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов. Как ранее заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, "общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей".
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происшествия, москва, хабаровский край, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Москва, Хабаровский край, Россия, Сергей Фургал, Следственный комитет России (СК РФ), Уголовное дело Сергея Фургала
19:26 21.02.2023
 
Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела"

Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела" до 7 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защиту, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд установил срок для ознакомления с материалами уголовного дела до 7 апреля", - рассказал собеседник агентства.
В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по основному делу - об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Параллельно Фургалу вменяются статьи "экономического дела": организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов.
Как ранее заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, "общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей".
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ПроисшествияМоскваХабаровский крайРоссияСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Уголовное дело Сергея Фургала
 
 
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