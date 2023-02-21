Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела"
Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела" до 7 апреля
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защиту, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд установил срок для ознакомления с материалами уголовного дела до 7 апреля", - рассказал собеседник агентства.
В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по основному делу - об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Параллельно Фургалу вменяются статьи "экономического дела": организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов.
Как ранее заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, "общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей".
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