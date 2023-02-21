https://ria.ru/20230221/furgal-1853543786.html

Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела"

Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела" - РИА Новости, 21.02.2023

Суд ограничил срок ознакомления Фургала с материалами "экономического дела"

Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защиту, сообщили РИА РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:26

2023-02-21T19:26

2023-02-21T19:26

происшествия

москва

хабаровский край

россия

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами "экономического дела" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его защиту, сообщили РИА Новости в суде. В начале февраля Люберецкий суд Москвы на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по основному делу - об организации двух убийств и одного покушения. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Параллельно Фургалу вменяются статьи "экономического дела": организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов. Как ранее заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, "общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей".

https://ria.ru/20230210/furgal-1851122148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, хабаровский край, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала