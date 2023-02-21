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"Спящие" ячейки "Вилаята Хорасан"* угрожают Турции, заявили в ФСБ
"Спящие" ячейки "Вилаята Хорасан"* угрожают Турции, заявили в ФСБ - РИА Новости, 21.02.2023
"Спящие" ячейки "Вилаята Хорасан"* угрожают Турции, заявили в ФСБ
"Спящие" ячейки "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*) угрожают безопасности... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:27
2023-02-21T03:27
2023-02-21T03:27
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Спящие" ячейки "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*) угрожают безопасности турецкого государства, сообщил РИА Новости компетентный сотрудник ФСБ России. На фоне военного поражения в сирийско-иракской зоне "Исламское государство"* перемещает свои силы в другие регионы, в частности в Афганистан, добавил он. Американцы, заинтересованные в разжигании конфликтных зон, в том числе в Центральной Азии, активно используют террористов для реализации своих геополитических задач, отметил он. "Для реализации нападений "Вилаятом"* массово привлекаются выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. Их переправка в Афганистан в основном осуществляется через Турцию, которая выполняет роль неофициального транспортного хаба. Более того, в этой стране создаются "спящие" ячейки джихадистов, в результате под угрозой находится безопасность и самой Турецкой Республики", - добавил собеседник агентства. По его словам, "конструктивное взаимодействие ФСБ России с иностранными партнерами из стран Центральной Азии позволяет своевременно вскрывать планы и намерения террористов, пресекать их преступную деятельность".* Террористические группировки, запрещенные в России.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия, турция, афганистан
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство, Россия, Турция, Афганистан
"Спящие" ячейки "Вилаята Хорасан"* угрожают Турции, заявили в ФСБ
Сотрудник ФСБ заявил, что спящие ячейки "Вилаята Хорасан" угрожают безопасности Турции