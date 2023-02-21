03:11 21.02.2023 (обновлено: 03:16 21.02.2023)
Расцвет "Вилаята Хорасан"* в Афганистане совпал с уходом США, заявили в ФСБ
Сотрудник ФСБ заявил, что активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с уходом США
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*) совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда, сообщил РИА Новости компетентный сотрудник ФСБ России.
На фоне военного поражения в сирийско-иракской зоне "Исламское государство"* перемещает свои силы в другие регионы, в частности в Афганистан, добавил он. Американцы, заинтересованные в разжигании конфликтных зон, в том числе в Центральной Азии, активно используют террористов для реализации своих геополитических задач, отметил он.
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"Расцвет террористической активности "Вилаята Хорасан"* совпал с выводом американского контингента из Афганистана. Проиграв войну на земле, Вашингтон перешел к тайным операциям, и уход сил США удивительным образом совпал с активизацией деятельности данной терструктуры", - сказал собеседник агентства.
В Афганистане террористы ИГ* впервые обозначили свое присутствие в начале 2015 года, они тогда заявили, что включение страны и сопредельных государств в "Вилаят Хорасан"* является целью группировки, причем ядро руководящего звена составили представители афганской "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), добавил собеседник агентства.
Только в течение 2022 года группировкой совершено около 20 резонансных терактов на территории Афганистана, Пакистана и Ирана, в которых погибли более 500 человек, отметил собеседник агентства. "Среди резонансных - теракт 5 сентября 2022 года, когда смертник произвел самоподрыв вблизи российского посольства в Кабуле, погибли два дипломата Российской Федерации", - напомнил он.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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