https://ria.ru/20230221/fsb-1853310673.html

Расцвет "Вилаята Хорасан"* в Афганистане совпал с уходом США, заявили в ФСБ

Расцвет "Вилаята Хорасан"* в Афганистане совпал с уходом США, заявили в ФСБ - РИА Новости, 21.02.2023

Расцвет "Вилаята Хорасан"* в Афганистане совпал с уходом США, заявили в ФСБ

Активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*) совпала с... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:11

2023-02-21T03:11

2023-02-21T03:16

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*) совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда, сообщил РИА Новости компетентный сотрудник ФСБ России. На фоне военного поражения в сирийско-иракской зоне "Исламское государство"* перемещает свои силы в другие регионы, в частности в Афганистан, добавил он. Американцы, заинтересованные в разжигании конфликтных зон, в том числе в Центральной Азии, активно используют террористов для реализации своих геополитических задач, отметил он. "Расцвет террористической активности "Вилаята Хорасан"* совпал с выводом американского контингента из Афганистана. Проиграв войну на земле, Вашингтон перешел к тайным операциям, и уход сил США удивительным образом совпал с активизацией деятельности данной терструктуры", - сказал собеседник агентства. В Афганистане террористы ИГ* впервые обозначили свое присутствие в начале 2015 года, они тогда заявили, что включение страны и сопредельных государств в "Вилаят Хорасан"* является целью группировки, причем ядро руководящего звена составили представители афганской "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), добавил собеседник агентства. "Пополнение рядов "Вилаята" осуществлялось наиболее активно в 2017-2018 годах под контролем спецслужб англосаксов, получивших опыт взаимодействия с "Исламским государством"* в Сирии и Ираке за счет переброски джихадистов, имеющих боевой опыт", - рассказал сотрудник ФСБ. Только в течение 2022 года группировкой совершено около 20 резонансных терактов на территории Афганистана, Пакистана и Ирана, в которых погибли более 500 человек, отметил собеседник агентства. "Среди резонансных - теракт 5 сентября 2022 года, когда смертник произвел самоподрыв вблизи российского посольства в Кабуле, погибли два дипломата Российской Федерации", - напомнил он.* Террористические группировки, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230214/afganistan-1851871652.html

https://ria.ru/20230208/eksperimenty-1850478456.html

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в мире, афганистан, россия, сша, исламское государство, фсб