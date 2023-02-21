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Фронт сейчас проходит через сердца миллионов россиян, заявил Путин
Фронт сейчас проходит через сердца миллионов россиян, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Фронт сейчас проходит через сердца миллионов россиян, заявил Путин
Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей, помогающих бойцам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:56
2023-02-21T13:56
2023-02-21T14:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей, помогающих бойцам, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию."Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее", - сказал Путин, отметив, что это все помогает сохранить жизнь бойцам.Президент отметил, что письма детей "согревают фронтовиков".Президент отметил, что очень значима для воинов и их семей, для мирных жителей забота волонтеров, которую они оказывают с самого начала спецоперации. Он подчеркнул, что волонтеры под огнем и обстрелами выводят из подвалов детей и стариков, всех кто оказался в беде. Они доставляют в горячие точки еду, воду, одежду, разворачивают для беженцев центры гуманитарной помощи, помогают в госпиталях.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852447791.html
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РИА Новости
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Путин о гражданах России, помогающих бойцам в зоне СВО
Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей, помогающих бойцам, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее", - сказал Путин, отметив, что это все помогает сохранить жизнь бойцам.
2023-02-21T13:56
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Общество
13:56 21.02.2023 (обновлено: 14:53 21.02.2023)
Фронт сейчас проходит через сердца миллионов россиян, заявил Путин
Путин: фронт сейчас проходит через сердца миллионов россиян, помогающих бойцам
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей, помогающих бойцам, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.
"Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее", - сказал Путин, отметив, что это все помогает сохранить жизнь бойцам.
Президент отметил, что письма детей "согревают фронтовиков".
"Они берут их как самое дорогое, потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У бойцов крепнет понимание ради чего они сражаются, кого защищают", - сказал Путин.
Президент отметил, что очень значима для воинов и их семей, для мирных жителей забота волонтеров, которую они оказывают с самого начала спецоперации. Он подчеркнул, что волонтеры под огнем и обстрелами выводят из подвалов детей и стариков, всех кто оказался в беде. Они доставляют в горячие точки еду, воду, одежду, разворачивают для беженцев центры гуманитарной помощи, помогают в госпиталях.