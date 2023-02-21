В Бейруте прошла фотовыставка военкоров РИА Новости
В Бейруте прошла фотовыставка военкоров РИА Новости, работающих в зоне спецоперации
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К ВС России
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К ВС России. Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 фев - РИА Новости. Круглый стол "Специальная военная операция: взгляд из Ливана" при участии посла России в Ливане Александра Рудаков и известных ливанских политологов состоялся в "Русском доме" в Бейруте, в его рамках прошла фотовыставка военных корреспондентов РИА Новости, работающих в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
"Талантливые военкоры доносят до нас жизнь фронта и людей в фотоснимках, историях, видеосюжетах. Все присутствующие высказали слова благодарности и уважения тем, кто, несмотря на ежедневную опасность, находит жизнеутверждающие сюжеты для своих фотографий. Особенно понравились фотографии с детьми и фронтовиком. Георгиевская ленточка на груди ветерана вызвала у них воспоминания Второй мировой войны. Вот так история возвращается на круги своя", - прокомментировала выставку одна из участниц мероприятия.
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На фотографиях участники круглого стола увидели детей и взрослых в зоне боевых действий, разрушенные снарядами киевского режима дома жителей Донбасса, работу российской боевой техники и лица военнослужащих во время и после выполнения поставленных командирами задач.
В мероприятии "Специальная военная операция: взгляд из Ливана" приняли участие государственные и общественные деятели, руководители медиахолдингов, выпускники российских вузов, писатели, журналисты, представители общественно-политических объединений Ливана.
В начале выступления Рудаков обратил внимание, что встреча проходит в день обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, в ходе которого президент оценил ход спецоперации и международную ситуацию, а также рассказал о российской экономике и перспективах развития страны. "Это еще раз подчеркивает важность обсуждаемой темы для будущего всего мира", - прокомментировал событие один из участников с ливанской стороны.
Работу круглого стола освещали несколько ливанских СМИ.