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Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T13:40
владимир путин
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех регионах уже в 2023 году, сообщил президент России Владимир Путин."Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Владимир Путин, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
12:44 21.02.2023 (обновлено: 13:40 21.02.2023)
 
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Путин: отделения фонда помощи семьям погибших и ветеранам развернут во всех регионах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех регионах уже в 2023 году, сообщил президент России Владимир Путин.
"Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации", - отметил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:39Специальная военная операция на Украине
За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО
 
Владимир ПутинОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссия
 
 
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