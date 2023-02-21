https://ria.ru/20230221/fond-1853389949.html

Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023

Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:44

2023-02-21T13:40

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех регионах уже в 2023 году, сообщил президент России Владимир Путин."Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/sotsrabotnik-1853386761.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия