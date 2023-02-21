https://ria.ru/20230221/fond-1853389949.html
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T12:44
2023-02-21T13:40
владимир путин
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, а отделения организации должны быть развернуть во всех регионах уже в 2023 году, сообщил президент России Владимир Путин."Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Владимир Путин, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
12:44 21.02.2023 (обновлено: 13:40 21.02.2023)
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Путин: отделения фонда помощи семьям погибших и ветеранам развернут во всех регионах