https://ria.ru/20230221/fond-1853387558.html

Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023

Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:40

2023-02-21T12:40

2023-02-21T13:15

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Он (фонд – ред.) будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/sotsrabotnik-1853386761.html

https://ria.ru/20230221/fond-1853389949.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, россия, владимир путин