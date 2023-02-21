https://ria.ru/20230221/fond-1853387558.html
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:40
2023-02-21T12:40
2023-02-21T13:15
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Он (фонд – ред.) будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество, Россия, Владимир Путин
12:40 21.02.2023 (обновлено: 13:15 21.02.2023)
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Путин: фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет решать социальные вопросы