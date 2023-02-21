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Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:40
2023-02-21T13:15
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Он (фонд – ред.) будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество, Россия, Владимир Путин
12:40 21.02.2023 (обновлено: 13:15 21.02.2023)
 
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Путин: фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет решать социальные вопросы

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкДепутаты народного совета ЛНР смотрят трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Луганске
Депутаты народного совета ЛНР смотрят трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Депутаты народного совета ЛНР смотрят трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фонд помощи семьям погибших и ветеранам СВО будет координировать решение всех социальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:39Специальная военная операция на Украине
За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО
"Он (фонд – ред.) будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:44
Путин назвал сроки создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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