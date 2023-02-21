https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html

Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации

Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023

Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации

Владимир Путин в ходе президентского послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки участников специальной военной операции. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:36

2023-02-21T12:36

2023-02-21T13:32

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в ходе президентского послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки участников специальной военной операции.Для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов будет создан специальный фонд.Он подчеркнул, что за каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор.Фонд будет работать по принципу одного окна, его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны.Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности с остальных органов власти, подчеркнул Путин.Кроме того, президент поручил отпускать участников спецоперации в двухнедельный отпуск каждые полгода. В этот срок не входит время на дорогу. Президент напомнил, что служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.Также предусмотрены меры поддержки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Президент поручил запустить для них программу льготного арендного жилья по ставке ниже рыночной, а строительство начать немедленно.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853390965.html

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853391204.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года