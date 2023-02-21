https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации
Владимир Путин в ходе президентского послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки участников специальной военной операции. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:36
2023-02-21T12:36
2023-02-21T13:32
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в ходе президентского послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки участников специальной военной операции.Для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов будет создан специальный фонд.Он подчеркнул, что за каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор.Фонд будет работать по принципу одного окна, его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны.Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности с остальных органов власти, подчеркнул Путин.Кроме того, президент поручил отпускать участников спецоперации в двухнедельный отпуск каждые полгода. В этот срок не входит время на дорогу. Президент напомнил, что служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.Также предусмотрены меры поддержки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Президент поручил запустить для них программу льготного арендного жилья по ставке ниже рыночной, а строительство начать немедленно.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:36 21.02.2023 (обновлено: 13:32 21.02.2023)
Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации
Президент Путин: в России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Владимир Путин в ходе президентского послания Федеральному собранию
озвучил новые меры поддержки участников специальной военной операции.
Для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов будет создан специальный фонд.
"Он (фонд. — Прим. ред.) будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается", — сказал президент.
Он подчеркнул, что за каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор.
Фонд будет работать по принципу одного окна, его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны.
Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности с остальных органов власти, подчеркнул Путин.
Кроме того, президент поручил отпускать участников спецоперации в двухнедельный отпуск каждые полгода. В этот срок не входит время на дорогу. Президент напомнил, что служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.
Также предусмотрены меры поддержки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Президент поручил запустить для них программу льготного арендного жилья по ставке ниже рыночной, а строительство начать немедленно.