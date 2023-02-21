https://ria.ru/20230221/festival-1853415887.html

Идеи на миллион: фестиваль прорывных стартапов

Идеи на миллион: фестиваль прорывных стартапов - РИА Новости, 21.02.2023

Идеи на миллион: фестиваль прорывных стартапов

Как сделать свой стартап привлекательным для инвесторов? Можно ли, ни капельки не волнуясь, рассказать о нем примерно десяти тысячам человек? Бывают ли в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:22

2023-02-21T13:22

2023-02-21T13:23

технологии

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

экономика

москва

россия

ано «развитие человеческого капитала»

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853412028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be72307ace007aa2196d15082f736eef.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Как сделать свой стартап привлекательным для инвесторов? Можно ли, ни капельки не волнуясь, рассказать о нем примерно десяти тысячам человек? Бывают ли в реальной жизни идеи на миллион? На эти и другие вопросы получили ответы участники фестиваля молодежного предпринимательства "Я-ТЫ-МОСКВА", организованного Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы совместно с АНО "Развитие человеческого капитала".Тысячи заявок"Основная задача фестиваля – выделить и поощрить инициативы молодых московских предпринимателей, готовых предлагать и развивать перспективные идеи и проекты по улучшению жизни в городе", - прокомментировал открытие мероприятия руководитель Департамента Алексей Фурсин.Площадкой для фестиваля стала "ВТБ Арена", где собралось более девяти тысяч человек. Ведущими финала стали телезвезды Марина Кравец и Азамат Мусагалиев. Наибольший интерес у зрителей вызвала деловая программа мероприятия – в частности, подведение итогов конкурса молодежных идей по улучшению жизни города, авторами которых стали студенты и предприниматели Москвы до 35 лет."На участие в конкурсе зарегистрировались свыше 10 тысяч молодых москвичей. 24 полуфиналиста были отобраны экспертами из более чем тысячи заявок с видеовизитками. Восемь из них получили шанс представить свои проекты на главной сцене, стать одним из победителей и получить призы и помощь в продвижении своих инициатив", - рассказал Фурсин.Тройку лучших и самых значимых для города экспертное жюри вместе со зрителями выбрали голосованием в режиме онлайн непосредственно на финале.ПобедителиАбсолютной победительницей, набравшей максимум баллов от зрителей и жюри, стала аспирантка Софья Плегунова с командой единомышленников из НИТУ МИСиС. Ее проект MediOsteo (Импланты для остеосинтеза), на стыке медицины и материаловедения, также победил в номинации "Большая прибыль"."Я раньше занималась спортом. Видела большое количество травм. И решила сделать так, чтобы помочь людям и сократить реабилитационный период", - рассказала РИА Новости Софья Плегунова.Сейчас пациентам со сложными переломами, как правило, устанавливают титановые импланты, которые требуют повторной (и, как правило, платной) операции по их удалению. "А наш имплант на основе магниевых сплавов потихоньку растворяется. Кроме того, он помогает остеосинтезу – то есть, сращиванию костной ткани", - пояснила Плегунова.Разработка не имеет аналогов в мире. В столице действует порядка 200 клиник и отделений, где проводят хирургические операции, для которых требуется более 1 миллиона фиксирующих элементов в год. В данный момент команда проекта сотрудничает с МГМСУ имени А.И. Евдокимова и ФГБУ "НМИЦО ТО" имени Н.Н. Приорова.Самым молодым финалистом фестиваля и победителем в номинации "Надежная самоокупаемость" стал учащийся гимназии №63 Михаил Шперлинг. Его проект Ai Disraeli является первым на рынке искусственным интеллектом, способным генерировать графики на основе текстовой информации. Проект призван освободить преподавателей от рутинной работы (например, составления отчетов), чтобы они могли потратить освободившееся время на повышение качества образовательного процесса. По словам разработчика, с помощью проекта нагрузка на учителей и методистов снизится на 30%, в два раза повысится их эффективность.Обладательница третьего места и победительница в номинации "Высокая социальная значимость" Марина Соколова представляла НИУ ВШЭ и победила с проектом "Буду рядом". "Моя разработка представляет собой "виртуального психолога" – сервис личной психотерапии на базе искусственного интеллекта и живой работы 25 психологов", - рассказала РИА Новости Соколова.По ее словам, сервис предназначен именно для того, чтобы предоставить доступные психологические услуги большему количеству людей. Он должен быть дешевле обычных консультаций с психологом и доступен круглосуточно."Сейчас в России с психологами регулярно работают всего лишь 2% населения. Это очень мало. Есть огромное количество людей, которые хотят попробовать работать с психологом, но по разным причинам не могут себе позволить", - пояснила Соколова.Марина является участницей клуба молодых предпринимателей Business Update, который действует с 2020 года при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.Именно на мероприятиях клуба Business Update познакомились и стали работать вместе еще два финалиста фестиваля - Александр Васильев и Дмитрий Анисимов, представлявшие на фестивале проект Touch2Touch – современную платформу для нетворкинга. Разработка удостоена победы в номинации "Самая оригинальная бизнес-идея".Победительницей в номинации "Самая яркая маркетинговая стратегия" стала Виктория Костикова с молодежным международным проектом "Телепорт". Зародившийся в Москве проект в формате видеоблога-экскурсии по не самым известным достопримечательностям Москвы имеет перспективу к расширению на другие города – как российские, так и в странах ближнего зарубежья. В проекте уже принимали участие реальные звезды – братья Запашные, Александра Трусова.Автором самого проработанного бизнес-плана эксперты признали Полину Морозову с проектом "К-Плюс". Девушка поставила задачу оснастить электробусы ЛИАЗ и сделать их дешевле в рамках программы полного перехода на электрический пассажирский транспорт в Москве к 2030 году.Артем Игнатов победил в номинации "Создание рабочих мест" с проектом "Школа Дронов МИФИ", благодаря которому появится возможность закрыть дефицит операторов беспилотников в Москве, а также создать рабочие места для заинтересованных молодых людей.Финалистом и победителем в номинации "Лучшая инвестиция" стал преподаватель Московского колледжа бизнес-технологий Олег Задбаев. "Мой проект назывался EvoVerse – это курсы для школьников, которые позволят войти в отрасль биотехнологии с нуля. Сама разработка не должна делать какие-то великие свершения. Она лишь вводит человека в максимально интересном формате в отрасль. Условно говоря, школьник пришел, прошел этот курс, понял: "Да, это прикольно! Я хочу этим заниматься!" - объяснил РИА Задбаев.В реализации своей разработки Олег использовал специальный нейроинтерфейс, который позволяет управлять летающей робототехникой без участия гаджетов, при помощи мышечных сокращений.Найти единомышленниковНо не только соревновательная программа вызывала самый живой интерес публики. Так, в блоке "Я-Ты-Предприниматель" все желающие могли послушать выступления легендарных бизнесменов, флагманов предпринимательства, которые делились опытом с молодыми коллегами. В блоке "Я-Ты-Карьера" - пройти собеседование и прямо на сцене найти работу, а в блоке "Я-Ты-Личность" узнать секреты успеха видеоблогеров-миллионников."От фестиваля осталось прекрасное впечатление. А публика – просто лучшая в мире. Мы тут же придумали флэш-моб с залом, поскольку у нас медиа-проект", - поделилась Виктория Костикова, которая организовала презентацию своего проекта вместе со звездой фигурного катания Александрой Трусовой.По мнению Марины Соколовой, фестиваль – это возможность заявить о себе большому количеству людей и не только. "Это еще и возможность лучше "упаковать" свой проект под наблюдением экспертов, получить обратную связь и увидеть, насколько твой проект интересен, нужен, значим", - подчеркнула девушка.В свою очередь, самый юный финалист фестиваля Михаил Шперлинг отметил, что "подобный шанс показать свой проект многотысячной аудитории дается, пожалуй, один раз в жизни"."Я всем советую участвовать в подобных проектах. Если мы в лабораториях занимаемся разработками, то и не знаем, насколько это актуально. Можем только предполагать. А такие проекты могут дать и комментарии экспертов, и возможность найти единомышленников, дальше продвинуть проект, получить инвестиции", - резюмирует абсолютная победительница Софья Плегунова.

https://ria.ru/20221223/biznes-igra-1840808363.html

https://ria.ru/20221212/chempionat-1838151345.html

https://ria.ru/20221021/professiya-1825712032.html

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), экономика, москва, россия, ано «развитие человеческого капитала», департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы