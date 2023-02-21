https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853533972.html

Венгрия назвала непринятие стран Западных Балкан в ЕС позором Брюсселя

Венгрия назвала непринятие стран Западных Балкан в ЕС позором Брюсселя - РИА Новости, 21.02.2023

Венгрия назвала непринятие стран Западных Балкан в ЕС позором Брюсселя

Замедление евроинтеграции стран Западных Балкан является "позором Брюсселя" и ослабляет Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:51

2023-02-21T18:51

2023-02-21T18:51

в мире

венгрия

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Замедление евроинтеграции стран Западных Балкан является "позором Брюсселя" и ослабляет Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы со своей стороны считаем неприемлемо медленным расширение Евросоюза. То, что оно происходит так медленно - это позор Брюсселя и тех стран, которые осознанно и намеренно замедляют этот процесс. Показательны дискуссии о расширении в Брюсселе: когда в зале находятся кандидаты, все говорят огромные речи о том, как важно расширение, как они это поддерживают и как это необходимо. А когда в зале нет кандидатов, то чрезвычайно воодушевленные в их присутствии страны высказывают только критику в их адрес, говорят только о том, почему нельзя ускорять расширение и какие проблемы со странами кандидатами", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление Facebook*. По его словам, нынешний кризис дает возможность ускорить процесс европейской интеграции стран Западных Балкан, что отвечает интересам национальной безопасности и национальной экономики Венгрии, а также интересам всей Европы. "В вопросе расширения ЕС некоторые страны прямо, намеренно и лицемерно замедляют этот процесс. Присоединение стран Западных Балкан, если говорим о Сербии, то присоединение Сербии к Евросоюзу гораздо больше в интересах Евросоюза, чем Сербии, ведь ЕС нуждается в новых членах и привнесенном ими развитии. Все те, кто замедляют процесс расширения, против усиления Евросоюза, потому что ускоренное расширение усилило бы ЕС, а замедление - ослабляет его", - подчеркнул Сийярто. Глава венгерского МИД отметил, что сотрудничество Будапешта и Белграда "как никогда важно с точки зрения охраны границы". "Венгрия, конечно, будет защищать свою границу, даже если не получит никакой помощи из Брюсселя. Мы будем защищать нашу границу, мы не пустим агрессивных мигрантов, помимо этого, поможем Сербии отодвинуть линию обороны как можно дальше на юг", - сказал Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230212/korruptsiya-1851530754.html

https://ria.ru/20230218/orban-1852880375.html

https://ria.ru/20230215/vengriya-1852052107.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз