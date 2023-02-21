https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853496904.html

Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС

Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 21.02.2023

Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС

Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:53

2023-02-21T16:53

2023-02-21T16:53

в мире

польша

сша

америка

джо байден

анджей дуда

евросоюз

нато

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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом. "В 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС. Мы хотим, и еще в этом году в мае примем специальную резолюцию по этому вопросу во время годовщины нашего членства в ЕС, чтобы наше председательство проходило под лозунгом укрепления трансатлантических связей", - сказал Дуда. "Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности", - пояснил польский президент. Байден прибыл в Польшу в понедельник из Украины и останется в Варшаве до среды. Во время своего визита он, в частности, примет участие во встрече глав стран "Бухарестской девятки" - объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.

https://ria.ru/20230216/polsha-1852492963.html

https://ria.ru/20230213/kovitidi-1851717512.html

польша

сша

америка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, америка, джо байден, анджей дуда, евросоюз, нато