https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853496904.html
Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 21.02.2023
Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС
Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:53
2023-02-21T16:53
2023-02-21T16:53
в мире
польша
сша
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джо байден
анджей дуда
евросоюз
нато
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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом. "В 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС. Мы хотим, и еще в этом году в мае примем специальную резолюцию по этому вопросу во время годовщины нашего членства в ЕС, чтобы наше председательство проходило под лозунгом укрепления трансатлантических связей", - сказал Дуда. "Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности", - пояснил польский президент. Байден прибыл в Польшу в понедельник из Украины и останется в Варшаве до среды. Во время своего визита он, в частности, примет участие во встрече глав стран "Бухарестской девятки" - объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
https://ria.ru/20230216/polsha-1852492963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, америка, джо байден, анджей дуда, евросоюз, нато
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Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда: лозунгом председательства Польши в ЕС станет "Больше Америки в Европе"