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Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 21.02.2023
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Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 21.02.2023
Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС
Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:53
2023-02-21T16:53
в мире
польша
сша
америка
джо байден
анджей дуда
евросоюз
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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом. "В 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС. Мы хотим, и еще в этом году в мае примем специальную резолюцию по этому вопросу во время годовщины нашего членства в ЕС, чтобы наше председательство проходило под лозунгом укрепления трансатлантических связей", - сказал Дуда. "Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности", - пояснил польский президент. Байден прибыл в Польшу в понедельник из Украины и останется в Варшаве до среды. Во время своего визита он, в частности, примет участие во встрече глав стран "Бухарестской девятки" - объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
https://ria.ru/20230216/polsha-1852492963.html
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в мире, польша, сша, америка, джо байден, анджей дуда, евросоюз, нато
В мире, Польша, США, Америка, Джо Байден, Анджей Дуда, Евросоюз, НАТО
16:53 21.02.2023
 
Дуда назвал лозунг председательства Польши в ЕС

Дуда: лозунгом председательства Польши в ЕС станет "Больше Америки в Европе"

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Лозунг "Больше Америки в Европе" будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.
"В 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС. Мы хотим, и еще в этом году в мае примем специальную резолюцию по этому вопросу во время годовщины нашего членства в ЕС, чтобы наше председательство проходило под лозунгом укрепления трансатлантических связей", - сказал Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 17:57
Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"
"Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности", - пояснил польский президент.
Байден прибыл в Польшу в понедельник из Украины и останется в Варшаве до среды. Во время своего визита он, в частности, примет участие во встрече глав стран "Бухарестской девятки" - объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 15:34
В Совфеде считают, что США используют Польшу в качестве "разменной монеты"
 
В миреПольшаСШААмерикаДжо БайденАнджей ДудаЕвросоюзНАТО
 
 
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