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В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании - РИА Новости, 21.02.2023
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В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании
В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании - РИА Новости, 21.02.2023
В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании
Большинство представителей стран-членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:40
2023-02-21T00:48
в мире
украина
хосе мануэль альбарес
евросоюз
нато
урмас рейнсалу
эстония
россия
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Большинство представителей стран-членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он объяснил, что после состоявшихся в понедельник политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран-членов ЕС. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Украине срочно нужны дополнительные боеприпасы и страны ЕС должны для поставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов за полгода. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, хосе мануэль альбарес, евросоюз, нато, урмас рейнсалу, эстония, россия, мид испании‎, сергей лавров
В мире, Украина, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, НАТО, Урмас Рейнсалу, Эстония, Россия, МИД Испании‎, Сергей Лавров
00:40 21.02.2023 (обновлено: 00:48 21.02.2023)
 
В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании

Глава МИД Испании Мануэль: страны ЕС выступили за совместные закупки оружия для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Большинство представителей стран-членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"Не все высказались, но было большинство (поддержавшее инициативу). Но, конечно, никто не выразил своего неприятия (идеи)", - сказал он на пресс-конференции, отвевая на вопрос все ли 27 стран союза выступили за предложение Эстонии.
Он объяснил, что после состоявшихся в понедельник политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран-членов ЕС.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Украине срочно нужны дополнительные боеприпасы и страны ЕС должны для поставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов за полгода.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 03:29
Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
 
В миреУкраинаХосе Мануэль АльбаресЕвросоюзНАТОУрмас РейнсалуЭстонияРоссияМИД Испании‎Сергей Лавров
 
 
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