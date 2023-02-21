00:40 21.02.2023 (обновлено: 00:48 21.02.2023)
В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании
Глава МИД Испании Мануэль: страны ЕС выступили за совместные закупки оружия для Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Большинство представителей стран-членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"Не все высказались, но было большинство (поддержавшее инициативу). Но, конечно, никто не выразил своего неприятия (идеи)", - сказал он на пресс-конференции, отвевая на вопрос все ли 27 стран союза выступили за предложение Эстонии.
Он объяснил, что после состоявшихся в понедельник политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран-членов ЕС.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Украине срочно нужны дополнительные боеприпасы и страны ЕС должны для поставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов за полгода.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.