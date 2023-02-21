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В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании

В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании - РИА Новости, 21.02.2023

В ЕС выступили за совместные закупки оружия для Киева, заявили в Испании

Большинство представителей стран-членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:40

2023-02-21T00:40

2023-02-21T00:48

в мире

украина

хосе мануэль альбарес

евросоюз

нато

урмас рейнсалу

эстония

россия

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Большинство представителей стран-членов Евросоюза высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины, заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он объяснил, что после состоявшихся в понедельник политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран-членов ЕС. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Украине срочно нужны дополнительные боеприпасы и страны ЕС должны для поставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов за полгода. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230217/postavki-1852563033.html

украина

эстония

россия

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в мире, украина, хосе мануэль альбарес, евросоюз, нато, урмас рейнсалу, эстония, россия, мид испании‎, сергей лавров