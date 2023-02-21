https://ria.ru/20230221/elektorat-1853446468.html

Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе

Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023

Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе

Президент РФ Владимир Путин подтвердил в очередной раз намерение собрать вокруг России традиционно консервативный мировой электорат, ярким посылом его... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:32

2023-02-21T14:32

2023-02-21T14:32

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил в очередной раз намерение собрать вокруг России традиционно консервативный мировой электорат, ярким посылом его выступления является призыв к крупнейшим бизнесменам начинать развитие внутри страны, а не ориентироваться на Запад, им же адресовано обещание не устраивать "охоту на ведьм", считает политолог Григорий Добромелов. "Это стандартный набор обвинений Западу, которые звучали от Путина неоднократно. Это подтверждает просто презумпцию сохранения традиционных ценностей... Это курс на консолидацию традиционно консервативного мирового электората вокруг России", - рассказал Добромелов РИА Новости. Он отметил, что, по его мнению, Путин не озвучил какие-то серьезные призывы для Запада, на которые стоило бы ожидать реакцию, и что пока самым "ярким месседжем" Путина был призыв к крупнейшим российским бизнесменам "не думать о потерянном на Западе капитале и начинать по сути с нуля или не с нуля выстраивать бизнес внутри страны, заслужив тем самым благодарность граждан". "То есть, такой призыв к наследственной аристократии, к такому возрождению принципов дореволюционной России", - отметил эксперт. Он заявил, что и заявление президента о том, что в России не будут устраивать "охоту на ведьм", также относится к бизнесменам. "Это в том числе сейчас звучало в отношении бизнеса - делайте свой выбор - вы будете сейчас клянчить и сидеть в арестованных домах за границей или будете работать на благо страны", - объяснил он.

https://ria.ru/20230221/porazhenie-1853430511.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин