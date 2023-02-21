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Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023
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Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе
Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023
Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе
Президент РФ Владимир Путин подтвердил в очередной раз намерение собрать вокруг России традиционно консервативный мировой электорат, ярким посылом его... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:32
2023-02-21T14:32
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил в очередной раз намерение собрать вокруг России традиционно консервативный мировой электорат, ярким посылом его выступления является призыв к крупнейшим бизнесменам начинать развитие внутри страны, а не ориентироваться на Запад, им же адресовано обещание не устраивать "охоту на ведьм", считает политолог Григорий Добромелов. "Это стандартный набор обвинений Западу, которые звучали от Путина неоднократно. Это подтверждает просто презумпцию сохранения традиционных ценностей... Это курс на консолидацию традиционно консервативного мирового электората вокруг России", - рассказал Добромелов РИА Новости. Он отметил, что, по его мнению, Путин не озвучил какие-то серьезные призывы для Запада, на которые стоило бы ожидать реакцию, и что пока самым "ярким месседжем" Путина был призыв к крупнейшим российским бизнесменам "не думать о потерянном на Западе капитале и начинать по сути с нуля или не с нуля выстраивать бизнес внутри страны, заслужив тем самым благодарность граждан". "То есть, такой призыв к наследственной аристократии, к такому возрождению принципов дореволюционной России", - отметил эксперт. Он заявил, что и заявление президента о том, что в России не будут устраивать "охоту на ведьм", также относится к бизнесменам. "Это в том числе сейчас звучало в отношении бизнеса - делайте свой выбор - вы будете сейчас клянчить и сидеть в арестованных домах за границей или будете работать на благо страны", - объяснил он.
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
14:32 21.02.2023
 
Политолог прокомментировал заявления Путина о Западе

Эксперт Добромелов: Путин пытается собрать мировой консервативный электорат

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил в очередной раз намерение собрать вокруг России традиционно консервативный мировой электорат, ярким посылом его выступления является призыв к крупнейшим бизнесменам начинать развитие внутри страны, а не ориентироваться на Запад, им же адресовано обещание не устраивать "охоту на ведьм", считает политолог Григорий Добромелов.
"Это стандартный набор обвинений Западу, которые звучали от Путина неоднократно. Это подтверждает просто презумпцию сохранения традиционных ценностей... Это курс на консолидацию традиционно консервативного мирового электората вокруг России", - рассказал Добромелов РИА Новости.
Он отметил, что, по его мнению, Путин не озвучил какие-то серьезные призывы для Запада, на которые стоило бы ожидать реакцию, и что пока самым "ярким месседжем" Путина был призыв к крупнейшим российским бизнесменам "не думать о потерянном на Западе капитале и начинать по сути с нуля или не с нуля выстраивать бизнес внутри страны, заслужив тем самым благодарность граждан".
"То есть, такой призыв к наследственной аристократии, к такому возрождению принципов дореволюционной России", - отметил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:49
Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин
Он заявил, что и заявление президента о том, что в России не будут устраивать "охоту на ведьм", также относится к бизнесменам.
"Это в том числе сейчас звучало в отношении бизнеса - делайте свой выбор - вы будете сейчас клянчить и сидеть в арестованных домах за границей или будете работать на благо страны", - объяснил он.
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир Путин
 
 
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