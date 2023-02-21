https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853409846.html

Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин

Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин

Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:13

2023-02-21T13:13

2023-02-21T13:35

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Российские капиталы, деньги, которые получены здесь должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, во многих других отраслях". - сказал президент в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/putin-1853414066.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, владимир путин, россия