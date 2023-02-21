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Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин
Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:35
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Российские капиталы, деньги, которые получены здесь должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, во многих других отраслях". - сказал президент в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, владимир путин, россия
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Экономика, Владимир Путин, Россия
13:13 21.02.2023 (обновлено: 13:35 21.02.2023)
 
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин

Президент Путин заявил, что российские капиталы должны работать на страну и ее развитие

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Российские капиталы, деньги, которые получены здесь должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, во многих других отраслях". - сказал президент в послании Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:19
Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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