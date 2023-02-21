https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853409846.html
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин
Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:35
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Российские капиталы, деньги, которые получены здесь должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, во многих других отраслях". - сказал президент в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, владимир путин, россия
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Экономика, Владимир Путин, Россия
13:13 21.02.2023 (обновлено: 13:35 21.02.2023)
Российские капиталы должны работать на страну, заявил Путин
Президент Путин заявил, что российские капиталы должны работать на страну и ее развитие