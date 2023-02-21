https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853402555.html

Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике

Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике

Президент РФ заявил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве, "перегибать палку ни к чему". РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:26

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ заявил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве, "перегибать палку ни к чему"."Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал", - отметил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Президент добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20221207/prestupleniya-1837059140.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика