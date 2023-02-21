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Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике
Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике
Президент РФ заявил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве, "перегибать палку ни к чему". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:04
2023-02-21T13:26
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ заявил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве, "перегибать палку ни к чему"."Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал", - отметил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Президент добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Экономика
13:04 21.02.2023 (обновлено: 13:26 21.02.2023)
 
Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике

Путин поручил вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ заявил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве, "перегибать палку ни к чему".
"Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал", - отметил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Президент добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе.
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РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЭкономика
 
 
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