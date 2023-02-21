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Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики
Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики
России предстоит существенно расширить технологические способности экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:59
2023-02-21T13:20
экономика
россия
технологии
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России предстоит существенно расширить технологические способности экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии, заявил президент России Владимир Путин."Нам предстоит существенно расширить технологические возможности российской экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии. Запущен инструмент промышленной ипотеки – теперь льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство и модернизацию", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Сумма такого кредита – до 500 миллионов рублей, добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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экономика, россия, технологии, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Экономика, Россия, Технологии, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:59 21.02.2023 (обновлено: 13:20 21.02.2023)
 
Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики

Путин заявил о предстоящем расширении технологических способностей российской экономики

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России предстоит существенно расширить технологические способности экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам предстоит существенно расширить технологические возможности российской экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии. Запущен инструмент промышленной ипотеки – теперь льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство и модернизацию", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Сумма такого кредита – до 500 миллионов рублей, добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Рука человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля 2022, 19:56Новый курс
Эксперты назвали, какие технологии помогут экономике России
 
ЭкономикаРоссияТехнологииПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир Путин
 
 
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