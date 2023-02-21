https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853398970.html

Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики

Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики

России предстоит существенно расширить технологические способности экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:59

2023-02-21T12:59

2023-02-21T13:20

экономика

россия

технологии

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России предстоит существенно расширить технологические способности экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии, заявил президент России Владимир Путин."Нам предстоит существенно расширить технологические возможности российской экономики, обеспечить рост мощности отечественной индустрии. Запущен инструмент промышленной ипотеки – теперь льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство и модернизацию", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Сумма такого кредита – до 500 миллионов рублей, добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

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экономика, россия, технологии, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин