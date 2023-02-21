https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853395572.html

Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса

Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса

Внутренний спрос в РФ, по прогнозам, вырастет в 2023 году, отечественные компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России западных компаний,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:55

2023-02-21T12:55

2023-02-21T13:14

экономика

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Внутренний спрос в РФ, по прогнозам, вырастет в 2023 году, отечественные компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России западных компаний, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наши компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/investitsii-1853403245.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин