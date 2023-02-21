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Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса
Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса
Внутренний спрос в РФ, по прогнозам, вырастет в 2023 году, отечественные компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России западных компаний,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:55
2023-02-21T13:14
экономика
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Внутренний спрос в РФ, по прогнозам, вырастет в 2023 году, отечественные компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России западных компаний, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наши компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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экономика, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Экономика, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:55 21.02.2023 (обновлено: 13:14 21.02.2023)
 
Путин заявил, что в России ожидается рост внутреннего спроса

Путин уверен, что российские компании займут ниши ушедших с рынка компаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Внутренний спрос в РФ, по прогнозам, вырастет в 2023 году, отечественные компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России западных компаний, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наши компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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