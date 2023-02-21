https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394909.html

Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин

Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин

Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:54

2023-02-21T12:54

2023-02-21T13:06

россия

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть - смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года