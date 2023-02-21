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Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин
Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин
Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:54
2023-02-21T13:06
россия
владимир путин
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть - смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:54 21.02.2023 (обновлено: 13:06 21.02.2023)
 
Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин

Путин: Россия должна не приспособиться, а вывести экономику на новые рубежи

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть - смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Ясиновский коксохимический завод в Макеевке Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
10:11
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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