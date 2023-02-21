https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394367.html
Путин назвал изменения в экономике жизненной необходимостью
Путин назвал изменения в экономике жизненной необходимостью - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал изменения в экономике жизненной необходимостью
Изменения, происходящие сейчас в российской экономике - жизненная необходимость, власти знают, что надо делать, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:52
2023-02-21T12:52
2023-02-21T13:12
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Изменения, происходящие сейчас в российской экономике - жизненная необходимость, власти знают, что надо делать, заявил президент страны Владимир Путин."Сегодня мы видим всю полноту картины, понимаем те структурные проблемы, которые нам необходимо решать в логистике, технологиях, в финансах, в кадрах. Мы много постоянно говорили о необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы, а сейчас эти изменения - это жизненная необходимость, и это меняет ситуацию. И в данном случе - к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика
Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Экономика
12:52 21.02.2023 (обновлено: 13:12 21.02.2023)
Путин назвал изменения в экономике жизненной необходимостью
Президент Путин назвал изменения в экономике сегодня жизненной необходимостью