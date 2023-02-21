https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394230.html

Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин

Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:52

2023-02-21T12:52

2023-02-21T13:19

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер."Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html

россия

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Путин о выходе экономики на новый цикл Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер. 2023-02-21T12:52 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин