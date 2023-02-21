https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394230.html
Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин
Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:52
2023-02-21T12:52
2023-02-21T13:19
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер."Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html
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Путин о выходе экономики на новый цикл
Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер.
2023-02-21T12:52
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:52 21.02.2023 (обновлено: 13:19 21.02.2023)
Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин
Путин: Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает новый характер