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Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:51
2023-02-21T13:02
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство - об этом нельзя забывать. Мы избежали избыточного административного регулирования, перекоса экономики в сторону государства", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, экономика
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Экономика
12:51 21.02.2023 (обновлено: 13:02 21.02.2023)
 
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства

Путин заявил, что Россия в экономике избежала излишнего административного регулирования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство - об этом нельзя забывать. Мы избежали избыточного административного регулирования, перекоса экономики в сторону государства", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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РоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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