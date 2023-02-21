https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853393572.html

Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства

Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:51

2023-02-21T12:51

2023-02-21T13:02

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство - об этом нельзя забывать. Мы избежали избыточного административного регулирования, перекоса экономики в сторону государства", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, экономика