https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853393572.html
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:51
2023-02-21T12:51
2023-02-21T13:02
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство - об этом нельзя забывать. Мы избежали избыточного административного регулирования, перекоса экономики в сторону государства", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, экономика
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Экономика
12:51 21.02.2023 (обновлено: 13:02 21.02.2023)
Путин заявил, что Россия избежала перекоса экономики в сторону государства
Путин заявил, что Россия в экономике избежала излишнего административного регулирования