https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853390642.html
Путин заявил о достижении устойчивости российской экономики
Путин заявил о достижении устойчивости российской экономики - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о достижении устойчивости российской экономики
Власти России обеспечили устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержали бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:46
2023-02-21T12:46
2023-02-21T13:08
владимир путин
россия
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
дефицит
бизнес
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России обеспечили устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержали бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент заявил, что Запад пытался заставить граждан России страдать с помощью санкций, но российская экономика оказалась гораздо прочнее."Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, дефицит, бизнес
Владимир Путин, Россия, Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Дефицит, Бизнес
12:46 21.02.2023 (обновлено: 13:08 21.02.2023)
Путин заявил о достижении устойчивости российской экономики
Путин: Россия обеспечила устойчивость экономики и не допустила дефицита товаров на рынке
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России обеспечили устойчивость экономической ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержали бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент заявил, что Запад пытался заставить граждан России страдать с помощью санкций, но российская экономика оказалась гораздо прочнее.
"Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей", - сказал президент.