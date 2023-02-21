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Ефимов: в рамках КРТ возведут 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 21.02.2023
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Ефимов: в рамках КРТ возведут 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости
Ефимов: в рамках КРТ возведут 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 21.02.2023
Ефимов: в рамках КРТ возведут 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости
В рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице построят свыше 7,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой, жилой и социальной... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:12
2023-02-21T09:12
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице построят свыше 7,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой, жилой и социальной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На данный момент в девяти столичных округах идет реализация 25 проектов КРТ на участках общей площадью более 366 гектаров. Совокупные вложения в редевелопмент составят около 705 миллиардов рублей, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект для города после реализации проектов оценивается почти в 30 миллиардов рублей. На новых объектах смогут трудоустроиться порядка 87 тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по проектам КРТ будет построено свыше 3,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.Еще 1,8 миллиона квадратных метров, по его словам, займут промышленные предприятия, а 1,9 миллиона квадратных метров - общественно-деловые и социальные объекты: офисные и торговые центры, гостиницы, спорткомплексы, а также школы, детсады, медицинские учреждения и храмы.Уточняется, что реорганизацию десяти из указанных территорий ведут либо собственники находившихся на этих участках объектов недвижимости, либо сторонние инвесторы, которых определили по результатам аукционов. Еще 15 проектов КРТ реализуют городские операторы.
https://ria.ru/20230220/khoroshevo-1853107493.html
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Москва
09:12 21.02.2023
 

Ефимов: в рамках КРТ возведут 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице построят свыше 7,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой, жилой и социальной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На данный момент в девяти столичных округах идет реализация 25 проектов КРТ на участках общей площадью более 366 гектаров. Совокупные вложения в редевелопмент составят около 705 миллиардов рублей, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект для города после реализации проектов оценивается почти в 30 миллиардов рублей. На новых объектах смогут трудоустроиться порядка 87 тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
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Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по проектам КРТ будет построено свыше 3,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.
Еще 1,8 миллиона квадратных метров, по его словам, займут промышленные предприятия, а 1,9 миллиона квадратных метров - общественно-деловые и социальные объекты: офисные и торговые центры, гостиницы, спорткомплексы, а также школы, детсады, медицинские учреждения и храмы.
Уточняется, что реорганизацию десяти из указанных территорий ведут либо собственники находившихся на этих участках объектов недвижимости, либо сторонние инвесторы, которых определили по результатам аукционов. Еще 15 проектов КРТ реализуют городские операторы.
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